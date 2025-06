La seconda stagione di FUBAR, la serie d’azione con Arnold Schwarzenegger, debutta su Netflix il 12 giugno 2025.

Regia e produzione della serie TV FUBAR 2

La regia di FUBAR 2 è affidata a Nick Santora, mentre la sceneggiatura è scritta dallo stesso creatore della serie.

La serie è prodotta da Skydance Television, con la distribuzione curata da Netflix.

Dove è stata girata?

Le riprese di FUBAR 2 si sono svolte principalmente in Canada, sfruttando ambientazioni urbane e naturali per enfatizzare il tono d’azione della serie.

Toronto, Canada : utilizzata per le scene principali.

: utilizzata per le scene principali. Set ricostruiti in studio: impiegati per le sequenze interne delle operazioni della CIA.

Trama della serie TV FUBAR 2

Dopo gli eventi adrenalinici della prima stagione, ritroviamo Luke Brunner, il veterano della CIA con un talento innato per i guai, costretto a uscire dalla meritata (o quasi) pensione. Una nuova, inquietante minaccia incombe sul mondo, e solo Luke sembra avere le carte in regola per fronteggiarla.

Questa volta, il pericolo ha il volto di una vecchia conoscenza, un fantasma del passato di Luke: Greta Nelso, un’ex spia della Germania dell’Est. Il suo ritorno non è un semplice caso, e le sue intenzioni potrebbero mettere a repentaglio l’equilibrio globale, costringendo Luke a confrontarsi non solo con un nemico pericoloso, ma anche con i nodi irrisolti di una relazione complessa.

Nel frattempo, anche la vita di Emma, la figlia di Luke, è tutt’altro che tranquilla. Dopo aver scoperto la doppia vita del padre e aver intrapreso la sua, deve ora affrontare le conseguenze delle sue scelte. Nuove sfide personali e professionali la attendono, mettendo alla prova la sua resilienza e la sua capacità di bilanciare la vita familiare con le pericolose incursioni nel mondo dello spionaggio.

La seconda stagione di FUBAR promette di alzare ulteriormente l’asticella. Aspettatevi ancora più azione mozzafiato, intrighi intricati e colpi di scena inaspettati che vi terranno incollati allo schermo. Il cast si arricchisce di nuovi personaggi che porteranno freschezza e ulteriori complicazioni, affiancando i volti familiari che abbiamo imparato ad amare (e a cui ci siamo affezionati, nonostante tutto).

Spoiler primo episodio della seconda stagione

Nel primo episodio della seconda stagione vedremo Luke Brunner che cerca di godersi una parvenza di normalità dopo gli sconvolgimenti della prima stagione. Tuttavia, questa pace viene bruscamente interrotta. Un’allerta critica scuote la CIA: un’operazione sotto copertura in un’importante capitale europea è andata storta, e agenti chiave sono scomparsi o stati compromessi.

Luke viene richiamato d’urgenza. Inizialmente riluttante, cede di fronte alla gravità della situazione e alla reticenza degli altri agenti a prendere il suo posto. Mentre viene messo al corrente dei dettagli, emerge il nome di un individuo che ha orchestrato il caos: una misteriosa figura con collegamenti con la vecchia intelligence della Germania dell’Est. Le prime indagini portano a galla vecchie foto e dossier polverosi, rivelando che la mente dietro tutto è proprio Greta Nelso, una vecchia fiamma di Luke che si credeva morta o scomparsa da decenni. La reazione di Luke è un misto di shock e un’inquietante consapevolezza che i conti con il suo passato non sono mai stati saldati.

Cast della serie TV FUBAR 2

Ecco il cast principale della serie FUBAR 2 con i rispettivi personaggi: