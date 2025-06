Il film Baby Jane, diretto da Katja Gauriloff, è un dramma romantico del 2019, basato sull’omonimo romanzo di Sofi Oksanen. La pellicola racconta la storia di una giovane donna che si trasferisce a Helsinki e si innamora di una misteriosa figura femminile. Il film è disponibile su Cielo e ha una durata di 93 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Baby Jane

La regia del film è affidata a Katja Gauriloff, mentre la sceneggiatura è scritta da Veera Tyhtilä e Sofi Oksanen.

La pellicola è prodotta in Finlandia, con la distribuzione curata da Oktober.

I protagonisti della storia

Roosa Söderholm interpreta Jonna, una giovane donna che si trasferisce a Helsinki per studiare e scopre un mondo notturno affascinante e pericoloso.

Maria Ylipää nel ruolo di Piki, una donna carismatica che diventa il punto di riferimento di Jonna.

Nelly Kärkkäinen è Bossa, una figura chiave nella vita di Piki.

Dove è stato girato?

Le riprese del film Baby Jane si sono svolte principalmente in Finlandia, con location che enfatizzano l’atmosfera urbana e notturna della storia.

📍 Kallio, Helsinki, Finlandia – Scene ambientate nei bar e nei locali LGBTQ+.

📍 Quartieri centrali di Helsinki – Riprese legate alla vita notturna e agli incontri tra Jonna e Piki.

Trama del film Baby Jane

Jonna, una giovane e sognante diciannovenne, saluta la sua piccola e tranquilla città di Savonlinna per intraprendere un nuovo capitolo nella vibrante e dinamica Helsinki. La capitale finlandese la accoglie con la promessa di indipendenza e di un futuro sconosciuto. La sua nuova vita, fatta di lezioni universitarie e un lavoro part-time in un caffè nel quartiere di Kallio, si sta faticosamente costruendo, ma Jonna sente ancora la mancanza di qualcosa di più.

Una notte, mentre torna a casa attraverso i vicoli bui vicino al Parco Kaivopuisto, un’ombra maschile emerge improvvisamente, le sue intenzioni tutt’altro che amichevoli. La paura le stringe la gola, ma prima che l’aggressione possa degenerare, una figura inaspettata interviene. È Piki, una donna enigmatica e affascinante, la cui presenza irradia un’aura di mistero e forza. Con mosse rapide e decise, Piki allontana l’aggressore, scomparendo quasi subito come era apparsa, lasciando Jonna scossa ma incredibilmente affascinata.

Il ricordo di Piki e del suo gesto eroico non abbandona Jonna. La sua gratitudine si trasforma presto in un’irresistibile attrazione. Un incontro casuale qualche giorno dopo in un jazz club nel cuore di Punavuori riaccende la scintilla, portando le due donne a conoscersi. L’intesa è immediata, la connessione profonda. Jonna si sente attratta da Piki come da una calamita, e presto la loro relazione sboccia in un legame intenso e passionale.

Spoiler finale

Jonna scopre che Piki soffre di disturbi mentali e che la loro relazione è più complessa di quanto immaginasse.

Il film si chiude con una riflessione sulla dipendenza emotiva, lasciando spazio a interrogativi sulla natura dell’amore e della libertà.

Cast del film Baby Jane

Ecco il cast principale della pellicola con i rispettivi personaggi: