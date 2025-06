Il film Beetlejuice Beetlejuice, diretto da Tim Burton, è un fantasy horror del 2024, sequel del cult Beetlejuice – Spiritello porcello (1988). La pellicola riporta sul grande schermo il celebre fantasma interpretato da Michael Keaton, affiancato da un cast stellare. Il film è disponibile su Sky Cinema Uno e ha una durata di 105 minuti.



Regia, produzione e protagonisti del film Beetlejuice Beetlejuice

La regia del film è affidata a Tim Burton, mentre la sceneggiatura è scritta da Alfred Gough e Miles Millar.

La pellicola è prodotta negli Stati Uniti, con la distribuzione curata da Warner Bros. Entertainment Italia.

I protagonisti della storia

Michael Keaton torna nel ruolo di Beetlejuice, il fantasma irriverente e caotico.

Winona Ryder riprende il ruolo di Lydia Deetz, ora madre e conduttrice di un talk show soprannaturale.

Jenna Ortega interpreta Astrid Deetz, la figlia di Lydia, che si ritrova coinvolta nel mondo degli spiriti.

Dove è stato girato?

Le riprese del film Beetlejuice Beetlejuice si sono svolte principalmente negli Stati Uniti e nel Regno Unito, con location che ricreano l’atmosfera gotica e surreale tipica di Tim Burton.

📍 Hertfordshire, Inghilterra – Scene ambientate nella casa dei Deetz.

📍 Warner Bros. Studios, Leavesden, Regno Unito – Riprese in studio per gli effetti speciali.

📍 Vermont, USA – Alcune sequenze per ricreare l’ambientazione del primo film.

Trama del film Beetlejuice Beetlejuice

Sono trascorsi trentasei anni dagli eventi che hanno scosso Winter River, e la vita di Lydia Deetz ha preso una piega sorprendente. Non è più la ragazzina gotica di un tempo, ma una madre affermata e la carismatica conduttrice di un popolare talk show soprannaturale, “Ghost House“, che indaga sui misteri dell’aldilà e affascina milioni di spettatori. Tuttavia, dietro le luci della ribalta e il successo professionale, si cela una profonda frattura personale. La recente morte del suo ex marito, Richard, ha creato una distanza emotiva incolmabile tra Lydia e sua figlia, Astrid.

Astrid, una giovane donna che fatica a trovare il suo posto nel mondo, si sente disconnessa da una madre sempre più assorbita dal suo lavoro e dal suo passato insolito. Vive all’ombra della fama di Lydia e della sua peculiare storia familiare, cercando disperatamente un’identità propria. La tensione tra le due è palpabile, un sottile strato di ghiaccio che le separa.

La già precaria dinamica familiare viene sconvolta da una nuova tragedia: la morte del padre di Lydia, Charles, in un misterioso e inspiegabile incidente. Questo evento improvviso costringe Lydia e Astrid a tornare nella loro vecchia casa a Winter River, un luogo intriso di ricordi e, soprattutto, di un passato che Lydia ha cercato di dimenticare.

Spoiler finale

Il ritorno nella cittadina sonnolenta risveglia qualcosa di antico e maligno. L’energia perturbata che ha sempre avvolto i luoghi legati alla famiglia Deetz inizia a pulsare con rinnovata intensità. Beetlejuice, il fantasma irriverente, scorretto e maleducato che aveva già tormentato Lydia in gioventù, sente il richiamo.

Lydia e Astrid devono affrontare Beetlejuice, che questa volta ha un piano ancora più folle.

Il film si chiude con un epilogo imprevedibile, lasciando spazio a nuove avventure nel mondo degli spiriti.

Cast del film Beetlejuice Beetlejuice

Ecco il cast principale della pellicola con i rispettivi personaggi: