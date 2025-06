Il film Nella tana dei lupi 2 Pantera, scritto e diretto da Christian Gudegast, si presenta come un avvincente action thriller del 2025. Rappresenta il tanto atteso sequel del successo del 2018. In questa nuova missione ad alto rischio, Gerard Butler riprende il ruolo dell’agente Nick “Big Nick” O’Brien, seguendo le tracce del suo storico rivale e dirigendosi in Europa. La pellicola è disponibile su Sky Cinema Uno.

Regia, produzione e protagonisti del film Nella tana dei lupi 2 Pantera

Il film è il risultato di una notevole produzione internazionale che coinvolge Stati Uniti, Canada e Spagna. Per la sua realizzazione, ha richiesto un budget considerevole, stimato intorno ai 40 milioni di dollari.

Diverse case cinematografiche hanno prodotto il film, tra cui spiccano Atmosphere Entertainment MM, Diamond Film Productions, Tucker Tooley Entertainment, G-BASE, G-Unit Film & Television e Palma Pictures, solo per citarne alcune.

I protagonisti della storia

Il cast principale, che dà vita a questa avventura ricca di adrenalina, include in particolare:

Gerard Butler veste nuovamente i panni di Nicholas “Big Nick” O’Brien , un detective sospeso dal servizio e ossessionato dalla cattura del suo nemico.

veste nuovamente i panni di , un detective sospeso dal servizio e ossessionato dalla cattura del suo nemico. O’Shea Jackson Jr. interpreta Donnie Wilson , un abile rapinatore ora infiltrato in una nuova e pericolosa gang.

interpreta , un abile rapinatore ora infiltrato in una nuova e pericolosa gang. Evin Ahmad assume il ruolo di Jovanna , la carismatica e determinata leader della Panther Crew.

assume il ruolo di , la carismatica e determinata leader della Panther Crew. Salvatore Esposito interpreta Slavko , un membro chiave della gang balcanica, coinvolto nelle operazioni.

interpreta , un membro chiave della gang balcanica, coinvolto nelle operazioni. Fortunato Cerlino è Zamba , un influente mafioso italiano che gioca un ruolo cruciale nel colpo.

è , un influente mafioso italiano che gioca un ruolo cruciale nel colpo. Nazmiye Oral dà il volto a Chava , una figura essenziale nel complesso traffico di diamanti.

dà il volto a , una figura essenziale nel complesso traffico di diamanti. Meadow Williams è Holly O’Brien , l’ex moglie di Nick, con cui mantiene un rapporto teso.

è , l’ex moglie di Nick, con cui mantiene un rapporto teso. Michael Bisping interpreta Connor , un ex militare con un passato oscuro che complica la situazione.

interpreta , un ex militare con un passato oscuro che complica la situazione. Cristian Solimeno è Florentin , un esperto di sicurezza che si trova ad affrontare sfide inaspettate.

è , un esperto di sicurezza che si trova ad affrontare sfide inaspettate. Yasen Zates Atour è Hugo, il talentuoso tecnico informatico della crew, fondamentale per i loro piani.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte tra aprile e luglio 2023, e in particolare hanno avuto luogo in diverse suggestive location:

📍 La troupe ha utilizzato Santa Cruz de Tenerife, Isole Canarie, come controfigura di Nizza, per tutte le scene ambientate nel World Diamond Center. Questo ha permesso di creare l’atmosfera desiderata.

📍 Molte scene si sono girate a Londra, Regno Unito, sia per gli interni che per diverse sequenze urbane che aggiungono realismo.

📍 Infine, il Belgio ha ospitato la spettacolare scena del furto nell’hangar, offrendo la cornice perfetta per l’azione.

Trama del film Nella tana dei lupi 2 Pantera

Dopo la sua sospensione dal dipartimento di polizia di Los Angeles, Nick O’Brien decide di seguire le tracce del suo acerrimo nemico, Donnie Wilson, fino in Europa. Questo lo porta direttamente nel cuore dell’azione.

Nel frattempo, Donnie ha unito le forze con la Panther Crew, una temibile gang internazionale capeggiata da Jovanna. Il loro obiettivo primario è rubare un prezioso diamante rosso e una serie di documenti riservati custoditi in un hangar in Belgio. Il piano si sviluppa con precisione.

Il colpo iniziale riesce, ma il vero obiettivo della gang è, in realtà, il World Diamond Center di Nizza. Per questo motivo, Donnie riesce a infiltrarsi nella struttura fingendosi un manager bancario, pianificando il colpo più grande.

Nick, tuttavia, riesce a sua volta a inserirsi nel gruppo criminale, ma la situazione degenera rapidamente quando la potente mafia calabrese e una gang rivale entrano inaspettatamente in gioco. Questo complica ulteriormente le cose.

Tra doppi giochi, intense sparatorie e improvvisi tradimenti, la missione si trasforma in una rocambolesca e pericolosa fuga verso l’Italia, dove il destino di tutti pende da un filo.

Spoiler finale

Nel finale mozzafiato, Nick e Donnie si ritrovano costretti a collaborare strettamente per sopravvivere alla situazione, nonostante la loro storica rivalità. Tuttavia, la fiducia rimane un lusso che nessuno dei due può permettersi in quel momento di pericolo.

Il film si chiude con un colpo di scena inaspettato che lascia chiaramente aperta la porta a un terzo capitolo della saga. Infatti, un seguito è già stato annunciato, promettendo ulteriori sviluppi.

