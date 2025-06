Il film Crawl Intrappolati, diretto da Alexandre Aja, è un avvincente thriller catastrofico del 2019. Questa pellicola unisce con maestria la tensione claustrofobica alla minaccia di creature letali. Dunque, durante un violento uragano in Florida, una giovane nuotatrice e suo padre si ritrovano intrappolati in una casa ormai allagata, e per giunta con la presenza terrificante di alligatori affamati. Attualmente, puoi vedere il film su Sky Cinema Suspense.

Regia, produzione e protagonisti del film Crawl Intrappolati

La produzione del film è opera di Sam Raimi, Craig J. Flores e dello stesso Alexandre Aja. In aggiunta, la sceneggiatura porta la firma di Michael e Shawn Rasmussen, i quali, infatti, hanno saputo creare una storia ricca di suspense.

I protagonisti della trama

I principali attori che danno vita a questa intensa vicenda sono:

Kaya Scodelario interpreta Haley Keller , una giovane e talentuosa nuotatrice universitaria.

interpreta , una giovane e talentuosa nuotatrice universitaria. Barry Pepper è Dave Keller , il padre di Haley, gravemente ferito e intrappolato.

è , il padre di Haley, gravemente ferito e intrappolato. Morfydd Clark ricopre il ruolo di Beth Keller , la sorella di Haley.

ricopre il ruolo di , la sorella di Haley. Ross Anderson è Wayne Taylor , un agente di polizia che cerca di aiutare.

è , un agente di polizia che cerca di aiutare. George Somner interpreta Marv , uno dei saccheggiatori che approfittano della situazione.

interpreta , uno dei saccheggiatori che approfittano della situazione. Ami Metcalf è Lee , complice di Marv nelle attività illecite.

è , complice di Marv nelle attività illecite. Anson Boon nel ruolo di Stan , un altro saccheggiatore.

nel ruolo di , un altro saccheggiatore. José Palma è Pete , un collega di Wayne.

è , un collega di Wayne. Savannah Steyn è Lisa , un’agente di pattuglia.

è , un’agente di pattuglia. Colin McFarlane interpreta il governatore della Florida.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte intensamente tra agosto e settembre 2018, in diverse località chiave. Per esempio:

📍 La troupe ha ricostruito gli interni della casa allagata e il seminterrato a Belgrado, Serbia, creando così un ambiente altamente realistico per le scene.

📍 Inoltre, per alcune sequenze in interni, il team ha utilizzato gli Studi Ealing a Londra, garantendo l’efficienza logistica necessaria.

È interessante notare che, nonostante l’ambientazione sia chiaramente la Florida, le riprese del film hanno avuto luogo interamente in Europa. Questa scelta strategica è stata dettata da precise motivazioni logistiche e di budget, permettendo comunque di ottenere un risultato visivamente convincente e coinvolgente.

Trama del film Crawl Intrappolati

Durante lo scatenarsi di un devastante uragano di categoria 5, Haley Keller decide di ignorare gli ordini di evacuazione. Il suo unico, e prioritario, obiettivo è cercare il padre Dave, di cui, infatti, non ha più notizie.

Con non poche difficoltà, lo trova gravemente ferito nel seminterrato della vecchia casa di famiglia. Purtroppo, l’acqua sale inesorabilmente e, per di più, con essa arrivano anche feroci alligatori, trasformando la casa in una vera trappola mortale.

Intrappolati sotto la casa, Haley e Dave devono lottare strenuamente per sopravvivere all’inondazione e ai predatori. Nel frattempo, il tempo stringe inesorabilmente e la tempesta si intensifica, rendendo la loro situazione sempre più disperata e senza via d’uscita.

Spoiler finale

Dopo una serie di tentativi disperati e pericolosi, Haley riesce finalmente a uccidere un alligatore utilizzando un razzo segnalatore. Successivamente, raggiunge il tetto della casa, un barlume di speranza in quel caos.

In quel frangente, un elicottero di soccorso avvista padre e figlia e li salva, portandoli finalmente in salvo. Nel frattempo, l’ultimo alligatore viene travolto e spazzato via dalla forza impetuosa dell’acqua, concludendo così la loro terrificante agonia.

Cast del film Crawl Intrappolati

Ecco l’elenco completo del cast che ha interpretato i personaggi in questo thriller mozzafiato: