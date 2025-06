Il film Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri (Honor Among Thieves), diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, è, senza dubbio, un action fantasy del 2023. Ispirato al celebre gioco di ruolo da tavolo, il film unisce, in effetti, avventura, comicità e magia in un’epopea corale ambientata nei Reami Dimenticati. È, inoltre, disponibile su Prime Video.

Regia, produzione e protagonisti del film Dungeons & Dragons L’onore dei ladri

Il film, innanzitutto, è una produzione statunitense firmata da Paramount Pictures e Entertainment One, con un budget stimato di circa 150 milioni di dollari. La sceneggiatura è scritta da Jonathan Goldstein, John Francis Daley e Michael Gilio, mentre la colonna sonora è, peraltro, composta da Lorne Balfe.

Hanno girato il progetto in Regno Unito e Islanda, con effetti visivi curati da ILM. L’estetica del film, poi, richiama l’immaginario classico del fantasy anni ’80, ma con un tono decisamente moderno e, per giunta, ironico.

I protagonisti della storia

Ecco, dunque, i protagonisti principali della storia:

Chris Pine è Edgin Darvis , un bardo e ladro dal cuore spezzato.

è , un bardo e ladro dal cuore spezzato. Michelle Rodriguez è Holga Kilgore , una barbara leale e, decisamente, brutale.

è , una barbara leale e, decisamente, brutale. Regé-Jean Page è Xenk Yendar , un paladino inflessibile e onorevole.

è , un paladino inflessibile e onorevole. Justice Smith è Simon Aumar , uno stregone insicuro ma con un grande potenziale.

è , uno stregone insicuro ma con un grande potenziale. Sophia Lillis è Doric , una druida tiefling mutaforma, essenziale per il gruppo.

è , una druida tiefling mutaforma, essenziale per il gruppo. Hugh Grant è Forge Fitzwilliam , un truffatore diventato nobile, figura ambigua.

è , un truffatore diventato nobile, figura ambigua. Daisy Head è Sofina , una maga rossa e, di fatto, l’antagonista principale.

è , una maga rossa e, di fatto, l’antagonista principale. Chloe Coleman è Kira Darvis , la figlia di Edgin, elemento centrale della trama.

è , la figlia di Edgin, elemento centrale della trama. Bradley Cooper è Marlamin , l’ex marito di Holga (cameo), che aggiunge un tocco di colore.

è , l’ex marito di Holga (cameo), che aggiunge un tocco di colore. Jason Wong è Dralas, un personaggio che si interfaccia con il gruppo.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte, principalmente, tra il Regno Unito e l’Islanda, in particolare:

Il Carrickfergus Castle (Irlanda del Nord) ha fornito l’ambientazione per le scene ambientate a Neverwinter.

ha fornito l’ambientazione per le scene ambientate a Neverwinter. Le Icelandic Highlands hanno offerto i paesaggi selvaggi e le suggestive sequenze sotterranee.

hanno offerto i paesaggi selvaggi e le suggestive sequenze sotterranee. I Belfast Harbour Studios hanno ospitato gli interni e le intricate sequenze magiche.

hanno ospitato gli interni e le intricate sequenze magiche. Infine, la Wells Cathedral (Inghilterra) è servita per le ambientazioni religiose e, peraltro, arcane.

Trama del film Dungeons & Dragons L’onore dei ladri

Edgin Darvis, un ex membro degli Arpisti, ha perso la moglie per mano dei Maghi Rossi. Dopo anni di furti con la barbara Holga, finisce in prigione per aver tentato di rubare la Tavoletta del Risveglio, un artefatto capace di riportare in vita i morti. Questo evento, pertanto, segna l’inizio della sua vera avventura.

Uscito di prigione, scopre che il suo ex compagno Forge è diventato il Signore di Neverwinter. Inoltre, ha preso in custodia sua figlia Kira, mentendole spudoratamente sul passato del padre. Perciò, Edgin deve agire.

Per recuperare la tavoletta e, soprattutto, riconquistare la fiducia della figlia, Edgin forma una nuova squadra. Questa include lo stregone Simon, la druida Doric e il paladino Xenk. Così, il gruppo è pronto alla missione.

Tra trappole insidiose, dungeon pericolosi, draghi obesi e incantesimi falliti, il gruppo affronta la maga rossa Sofina, che trama, con malizia, per trasformare l’intera popolazione in un esercito di non morti. La posta in gioco è, quindi, altissima.

Spoiler finale

Dopo aver sconfitto Sofina grazie all’ingegno di Edgin e al coraggio di Kira, il gruppo riesce, infine, a salvare Neverwinter. Un grande successo, dunque.

Edgin decide di usare la Tavoletta del Risveglio non per la moglie, ma, piuttosto, per Holga, ferita mortalmente, riconoscendo che è lei la vera figura materna per sua figlia. Una scelta toccante, pertanto.

Il film si chiude con la squadra celebrata come eroi del regno, e con la promessa di nuove avventure. Lascia, perciò, intendere futuri sviluppi.

Cast del film Dungeons & Dragons L’onore dei ladri