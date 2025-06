Squid Game 3, ideata e diretta da Hwang Dong-hyuk, è, senza dubbio, la terza e ultima stagione della serie sudcoreana che ha, di fatto, rivoluzionato il concetto di survival drama. Dopo il fallimento della ribellione e la morte di Jung-bae, Gi-hun torna nel gioco con un solo, ma cruciale, obiettivo: distruggere il sistema dall’interno. La stagione è, peraltro, disponibile su Netflix dal 27 giugno 2025.

Regia, produzione e protagonisti della stagione 3 di Squid Game

La regia e la sceneggiatura portano la firma di Hwang Dong-hyuk, già vincitore, peraltro, di un Emmy per la prima stagione. Sirens Pictures produce la terza stagione specificamente per Netflix Corea. Hanno girato questa stagione in parallelo alla seconda per garantire, quindi, una continuità narrativa e visiva.

Con un budget aumentato e una produzione più ambiziosa, la stagione finale promette, senza dubbio, un mix avvincente di azione, tensione psicologica e, non da ultimo, critica sociale. Di conseguenza, offre un’esperienza completa agli spettatori.

I protagonisti della storia

Ecco, dunque, i principali protagonisti della storia:

Lee Jung-jae è Gi-hun / Giocatore 353 , deciso a smantellare il gioco.

è , deciso a smantellare il gioco. Lee Byung-hun è Hwang In-ho / Front Man , il burattinaio spietato che orchestra tutto.

è , il burattinaio spietato che orchestra tutto. Wi Ha-jun è Jun-ho , l’investigatore infiltrato che cerca la verità.

è , l’investigatore infiltrato che cerca la verità. Im Si-wan è Lee Myung-gi / Giocatore 333 , uno stratega silenzioso e acuto.

è , uno stratega silenzioso e acuto. Kang Ha-neul è Kang Dae-ho / Giocatore 388 , un ex militare con un passato difficile.

è , un ex militare con un passato difficile. Park Gyu-young è Kang No-eul / Soldato 011 , una combattente ambigua ma abile.

è , una combattente ambigua ma abile. Park Sung-hoon è Cho Hyun-ju / Giocatore 120 , un ribelle solitario e determinato.

è , un ribelle solitario e determinato. Yang Dong-geun è Park Yong-sik / Giocatore 007 , un padre protettivo.

è , un padre protettivo. Kang Ae-sim è Jang Geum-ja / Giocatore 149 , una madre anziana.

è , una madre anziana. Jo Yu-ri è Kim Jun-hee / Giocatore 222, incinta durante i giochi, un personaggio che porta grande drammaticità.

Dove è stata girata?

Le riprese si sono svolte, principalmente, tra la Corea del Sud e gli Studi interni a Jeju e Incheon. Hanno ricostruito i set specificamente per i nuovi giochi, garantendo così ambienti freschi e intriganti.

Hanno girato alcune sequenze in location segrete per evitare, ovviamente, fughe di notizie. Tra queste, troviamo:

Gli Hangar industriali a Busan – per le scene del quartier generale, ricreando un’atmosfera imponente.

– per le scene del quartier generale, ricreando un’atmosfera imponente. I Tunnel ferroviari dismessi a Gyeonggi-do – per i giochi sotterranei, aggiungendo un tocco claustrofobico.

– per i giochi sotterranei, aggiungendo un tocco claustrofobico. Dei Set in CGI per ambientazioni più surreali, come la famigerata “macchina delle gomme”, ampliando le possibilità visive.

Trama della stagione 3 di Squid Game

Dopo la morte di Jung-bae e il fallimento della rivolta, Gi-hun si risveglia in una bara, un simbolo chiaro della sua “morte” nella ribellione fallita. Ma non è finita: lo reintegrano nei giochi, dove, tuttavia, una nuova regola divide i giocatori in squadre rosse e blu, separando, per giunta, anche famiglie e amici. Questa modifica, perciò, aumenta la posta in gioco.

Nel frattempo, Jun-ho continua a indagare dall’esterno. Scopre, però, che il Capitano Park è un traditore, svelando, così, un complotto interno. Il Front Man intensifica la sorveglianza, mentre Sofina, una nuova figura mascherata, introduce giochi ancora più crudeli. La tensione, perciò, è palpabile.

Tra i nuovi round, ci sono:

Il chewing gum della sorte , un gioco apparentemente innocuo ma letale.

, un gioco apparentemente innocuo ma letale. Il semaforo inverso , che ribalta le regole conosciute, rendendole più difficili.

, che ribalta le regole conosciute, rendendole più difficili. Il labirinto delle confessioni, dove i segreti diventano armi, aggiungendo un elemento psicologico.

Spoiler finale

Nel confronto finale, Gi-hun riesce a smascherare il Front Man e a sabotare il sistema dall’interno. Il prezzo, tuttavia, è altissimo: Jun-hee partorisce durante l’ultimo gioco, mentre Hyun-ju si sacrifica per salvare un bambino. Un momento di grande pathos e disperazione, dunque.

Hanno trasmesso il gioco in diretta mondiale, scatenando, perciò, una rivolta globale contro il sistema. La serie si chiude con Gi-hun che cammina via, lasciando dietro di sé una scia di sangue e, nonostante tutto, un barlume di speranza per il futuro.

Riassunto episodio per episodio di Squid Game 3

Episodio 1 – Il risveglio

Gi-hun si risveglia in una bara nera, simbolo della sua “morte” nella rivolta fallita. Lo reintegrano nel gioco, ma stavolta con un nuovo numero: 353. I giocatori sono divisi in squadre rosse e blu, e il primo gioco è una versione letale del “Chewing Gum della Sorte”, in cui le palline rosse e blu determinano chi sarà attaccante e chi difensore. Il gioco si conclude, purtroppo, con Hyun-ju che salva un bambino, ma perde un braccio, un inizio scioccante.

Episodio 2 – Il salto della fede

I superstiti affrontano una variante del salto alla corda, dove ogni salto sbagliato attiva un meccanismo letale. Jun-hee, incinta, rischia la vita ma Yong-sik la salva, sacrificandosi per lei. Intanto, Jun-ho scopre che il Capitano Park è una spia del Front Man e lo segue fino a un hangar segreto, svelando un tradimento inaspettato.

Squid Game 3: episodio 3 – Il labirinto delle confessioni

I giocatori vengono divisi in coppie e rinchiusi in un labirinto buio. Per uscire, devono confessare un segreto che li tormenta. Chi mente, muore, una regola crudele. Gi-hun rivela di aver lasciato morire Jung-bae per errore. Dae-ho, d’altra parte, uccide il suo compagno per evitare la confessione, un atto disperato. Il labirinto si chiude, pertanto, con solo 18 superstiti, dimostrando la letalità del gioco.

Episodio 4 – Il ritorno di Young-hee

Torna il gioco del “Un, due, tre… stella!”, ma stavolta con due bambole: Young-hee e il nuovo compagno Chul-su, che si muove in modo imprevedibile. Geum-ja, l’anziana, riesce a superare il gioco grazie alla sua lentezza, sorprendendo tutti. Simon, un personaggio secondario, viene eliminato per aver aiutato un altro giocatore, un gesto di compassione punito.

Squid Game 3: episodio 5 – Il tradimento

Jun-ho riesce a infiltrarsi nel sistema di sorveglianza e scopre che il Front Man è tornato nel gioco sotto mentite spoglie. Questa rivelazione, perciò, scuote le fondamenta del suo piano. No-eul, la soldatessa, inizia a sospettare di lui, intuendo la verità. Intanto, Forge (cameo di Hugh Grant) appare come uno degli “ospiti VIP” e scommette su Gi-hun, aggiungendo un elemento di scommessa e lusso. Il gioco del giorno è una roulette russa a squadre, aumentando ulteriormente la tensione.

Episodio 6 – L’ultima scelta

Nel gioco finale, i superstiti devono scegliere se uccidere o salvare il proprio compagno, una scelta moralmente devastante. Gi-hun si rifiuta di uccidere Jun-hee, che nel frattempo entra in travaglio, un momento di grande urgenza. Il Front Man si rivela e tenta di fermare la nascita del bambino, ma No-eul lo colpisce, sacrificandosi per la causa. Hanno trasmesso il gioco in diretta mondiale da Jun-ho, che ha hackerato il sistema, svelando la verità al mondo. Il mondo, quindi, scopre la verità. Gi-hun prende in braccio il neonato e cammina via, mentre l’arena esplode alle sue spalle, lasciando un’immagine potente di distruzione e nuova vita.

Cast della stagione 3 di Squid Game