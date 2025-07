Il film Shark Season, diretto da Jared Cohn, è un thriller d’azione del 2020 che combina sapientemente tensione, sopravvivenza e, naturalmente, squali assassini. Prodotto da The Asylum, questa pellicola è disponibile su Cielo e ha una durata complessiva di 87 minuti. Perciò, è un film ideale per gli amanti del brivido e dell’adrenalina.

Regia, produzione e protagonisti del film Shark Season

La regia è curata da Jared Cohn, mentre la sceneggiatura è opera di Mark Atkins. Il film è una produzione statunitense targata The Asylum, una casa di produzione ben nota per i suoi disaster movie e, in particolare, per i suoi “creature features”, spesso incentrati su animali minacciosi. Di conseguenza, il marchio di fabbrica è ben riconoscibile.

I protagonisti principali sono, quindi, i seguenti attori:

Michael Madsen interpreta il ruolo di James, che è il padre della protagonista.

interpreta il ruolo di James, che è il padre della protagonista. Paige McGarvin veste i panni di Sarah.

veste i panni di Sarah. Juliana Destefano ricopre il ruolo di Meghan.

ricopre il ruolo di Meghan. Nicholas Ryan interpreta Darin.

interpreta Darin. Jack Pearson è Jason.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte interamente in Florida, in particolare nelle suggestive Florida Keys. Questa scelta è stata fatta per sfruttare le acque cristalline e le isole remote, che hanno fornito un’ambientazione naturale perfetta e molto realistica. Alcune scene sono state, invece, girate in set ricostruiti, specificamente per gli interni e le sequenze notturne, garantendo così la massima resa visiva.

Trama del film Shark Season

La storia inizia con Sarah e Meghan, due giovani donne, che si fanno accompagnare da Darin in kayak verso un’isola remota. Il loro obiettivo è realizzare un servizio fotografico in una location esclusiva. Mentre posano tra le rocce, tuttavia, si accorgono con orrore che un enorme squalo bianco le sta osservando da vicino, diventando una minaccia imminente. Di conseguenza, la loro tranquilla escursione si trasforma in un incubo.

Bloccati su uno scoglio e con la marea in rapido aumento, i tre si trovano intrappolati in una disperata corsa contro il tempo. Il cellulare di Sarah ha, purtroppo, solo una chiamata disponibile. Per questo motivo, lei decide di contattare l’unica persona che può aiutarli: il padre, James, un ex pilota della Civil Air Patrol. Mentre lo squalo si avvicina sempre più, i protagonisti devono trovare il coraggio e l’ingegno necessari per sopravvivere e riuscire a tornare sulla terraferma. La tensione è palpabile e le speranze si assottigliano.

Spoiler finale

Nel finale, Sarah riesce, con un ultimo sforzo, a inviare la sua posizione esatta al padre, il quale coordina immediatamente i soccorsi. Dopo un attacco violento in cui Meghan viene ferita gravemente, i tre tentano una fuga disperata a nuoto. A quel punto, Jason, l’ex fidanzato di Sarah, compie un gesto eroico: si sacrifica per distrarre lo squalo, permettendo agli altri di guadagnare tempo prezioso. Di conseguenza, la loro salvezza dipende dal suo sacrificio.

Infine, un elicottero della Civil Air Patrol riesce a localizzarli e a trarli in salvo, portandoli via dalla minaccia. Il film si chiude con Sarah che, ancora sotto shock per l’esperienza vissuta, abbraccia il padre. Lei è consapevole di aver affrontato non solo un predatore marino letale, ma anche le proprie paure più profonde, superando un trauma che la segnerà per sempre. È, quindi, un finale che sottolinea la forza dello spirito umano di fronte al pericolo.

Cast completo del film Shark Season