Giovedì 3 luglio iniziano gli Europei di calcio femminile 2025 per l’Italia. La nostra nazionale scende in campo, per l’esordio, contro l’insidioso Belgio.

Europei di calcio femminile 2025, le curiosità e il calendario

Quella del 2025 è la quattordicesima edizione degli Europei di calcio femminile. La manifestazione, organizzata dalla UEFA, si svolge interamente in Svizzera.

Il via alla competizione è avvenuto ieri, 2 luglio, quando la squadra padrona di casa ha perso per due a uno contro la Norvegia, mentre la Finlandia ha vinto per uno a zero contro l’Islanda.

Sono sedici le compagini presenti nel tabellone del torneo. Esse sono suddivise in quattro gironi. I primi due team classificati in ogni gruppo ottengono la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, composta da quarti di finale, semifinali e finale. Essa si svolge il 27 luglio prossimo, presso il St. Jacok Park di Basilea.

Le partite dell’Italia

L’Italia, fra le protagoniste degli Europei di calcio femminile 2025, è inserita nel girone B. Si tratta di un raggruppamento decisamente molto difficile, essendo composto da Belgio, Portogallo e dalla corrazzata Spagna, fra le favorite per la vittoria finale del torneo.

L’esordio per le Azzurre, come già accennato, è previsto il 3 luglio, quando dalle ore 18:00, a Sion, scendono in campo contro il Belgio. Il secondo appuntamento è in programma il 7 luglio, alle 21:00. In tale orario è previsto il fischio di inizio, a Ginevra, di Portogallo-Italia. Infine, a Berna, l’11 luglio alle ore 21:00 le nostre portacolori sfidano la Spagna.

L’Italia, guidata dal Commissario Tecnico Andrea Soncin, arriva al torneo con grandi motivazioni. L’obiettivo, infatti, è superare la fase a gironi e riscattare il brutto mondiale, giunto al termine durante la prima fase, quando è arrivata l’eliminazione.

Europei di calcio femminile 2025, le partite sulle reti Rai

Gli Europei di calcio femminile 2025 sono trasmessi, in chiaro, dalle reti Rai. In particolare, per tutta la durata della fase a gironi, la TV di Stato manda in onda una partita al giorno, su Rai Sport. Le uniche eccezioni sono rappresentate dalle sfide della nostra Nazionale, che nella fase a girone sono trasmesse, in diretta, su Rai 2.

Per quanto riguarda i match della fase ad eliminazione diretta (ovvero i quarti, le semifinali e la finale), essi sono proposti, sempre in diretta, su Rai Sport e su Rai 1, con la rete ammiraglia che inserisce nei propri palinsesti gli eventuali impegni delle Azzurre. La Rai offre la possibilità di seguire le partite anche in diretta streaming, mediante l’applicazione Rai Play.