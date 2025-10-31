Wicked film è l’attesissimo adattamento cinematografico del musical di culto di Stephen Schwartz e Winnie Holzman, un prequel non convenzionale de Il Meraviglioso Mago di Oz. Il film viene trasmesso su Sky Cinema Uno ed è disponibile anche in streaming sulla piattaforma NOW.

Il film ha immediatamente ottenuto un successo di critica notevole, vincendo 2 Oscar (per i migliori costumi e la migliore scenografia) e 1 Golden Globe, confermando le aspettative. Questa pellicola costituisce il primo capitolo di una saga epica divisa in due parti.

Regia, produzione e protagonisti del film Wicked

La regia è sapientemente firmata da Jon M. Chu, un autore che ha già dimostrato la sua maestria nel genere musicale con film di successo come Crazy Rich Asians e In the Heights.

La produzione è curata da Universal Pictures, con sede negli Stati Uniti d’America, la quale ha investito risorse ingenti nella creazione di questo ambizioso universo fantasy.

I protagonisti principali sono un ensemble di star internazionali della musica e del cinema: Cynthia Erivo, Ariana Grande, l’iconico Jeff Goldblum, la pluripremiata Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Marissa Bode e Keala Settle.

Cynthia Erivo e Ariana Grande, in particolare, offrono due interpretazioni vocali e drammatiche di altissimo livello.

Dove è stato girato?

Il film è stato girato interamente nel Regno Unito, sfruttando l’avanguardia tecnologica degli Sky Studios Elstree per gli interni e le immense location esterne nel Buckinghamshire e nell’Oxfordshire. Le scenografie sono state costruite con cura maniacale per ricreare l’estetica sfarzosa e immaginifica del Regno di Oz. Vengono mostrati la scintillante Città di Smeraldo, misteriose foreste incantate, l’imponente università di magia di Shiz e sontuosi palazzi reali.

La magnifica fotografia è curata da Alice Brooks, la scenografia è opera del talentuoso Nathan Crowley e gli spettacolari costumi sono stati creati da Paul Tazewell, contribuendo a rendere il film un vero e proprio tripudio visivo.

Trama del film Wicked

La storia ci trasporta nell’incantevole e complesso Regno di Oz. Qui, la giovane Elphaba (Cynthia Erivo) viene al mondo con la pelle di un insolito colore verde e manifesta fin da subito un talento magico fuori dal comune, ma incompreso e temuto. Grazie al suo acume, viene ammessa alla prestigiosa università di stregoneria di Shiz, dove il suo destino si incrocia con quello di Glinda (Ariana Grande), una ragazza bionda, estremamente popolare, bella e apparentemente frivola.

Nonostante le loro abissali differenze di carattere e origine, le due ragazze sviluppano un’amicizia profonda e inaspettata. Il loro legame viene messo alla prova quando Elphaba ottiene un invito per un incontro con l’inafferrabile e potente Mago di Oz (Jeff Goldblum). Questo incontro, tanto desiderato, si rivela traumatico: Elphaba scopre infatti verità inquietanti sul vero volto del potere e sulla corruzione che serpeggia indisturbata nel regno.

La sua naturale ribellione contro l’ingiustizia, spinta da un profondo senso etico, la trasformerà gradualmente nella temuta Strega Cattiva dell’Ovest. Di contro, Glinda accetta la convenienza e il fascino del potere, intraprendendo il percorso che la porterà a diventare la benevola Strega Buona del Sud. Il film, di conseguenza, non è solo una storia fantasy, ma un’esplorazione profonda e toccante dei temi dell’identità, della lotta per la giustizia e di come la percezione pubblica possa distorcere la realtà.

Spoiler finale

Nel drammatico finale di questo primo capitolo, Elphaba compie l’atto definitivo per sfuggire alla caccia e alla persecuzione del regime: inscena magistralmente la propria morte, scomparendo dalla vista di tutti. Glinda, sebbene profondamente addolorata per la perdita dell’amica e consapevole dell’atroce segreto, sceglie di accettare il suo ruolo pubblico di benevola figura del regno, proteggendo con cura il segreto di Elphaba. Il film si chiude con la Città di Smeraldo in festa, simbolo di un’apparente pace raggiunta, mentre Dorothy si avvicina al regno, completamente ignara dei complessi e oscuri eventi che hanno appena avuto luogo.

Cast completo del film Wicked

Il cast riunisce star internazionali della musica, del cinema e del teatro, garantendo una straordinaria qualità sia vocale che attoriale.