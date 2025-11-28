Il colosso dello streaming Netflix propone ai suoi abbonati il film Troll 2. Questa pellicola rappresenta l’atteso seguito di un’opera che ha segnato un record assoluto. Il primo capitolo, infatti, ha ottenuto un successo incredibile nel 2022. Nello specifico, l’opera è diventata la pellicola non in lingua inglese più guardata nella storia della piattaforma. Ora, il sequel porta sullo schermo una nuova e terrificante creatura. Di conseguenza, i protagonisti devono affrontare una missione ancora più pericolosa rispetto al passato, garantendo agli spettatori un mix esplosivo di azione, suspense e folklore norreno.

Regia, produzione e protagonisti del film Troll 2

Roar Uthaug firma la regia, tornando dietro la macchina da presa dopo aver diretto con maestria il primo Troll. I Netflix Studios curano interamente la produzione. Questo progetto rappresenta una delle opere cinematografiche più imponenti e costose mai realizzate nei Paesi nordici. Ine Marie Wilmann guida il cast nel ruolo della coraggiosa Nora. Kim Falck interpreta Andreas, mentre Mads Sjøgård Pettersen recita nella parte del Capitano Kris. Inoltre, Sara Khorami e Anne Krigsvoll affiancano il gruppo, arricchendo la narrazione con nuove dinamiche e conflitti.

Dove ha lavorato la troupe?

La troupe ha effettuato le riprese tra la suggestiva Norvegia e la città di Budapest. Il regista ha scelto scenari naturali mozzafiato per le sequenze all’aperto, valorizzando fiordi e montagne innevate. Inoltre, gli scenografi hanno utilizzato set urbani complessi. Questi luoghi amplificano la dimensione epica della narrazione, creando un forte contrasto visivo tra la modernità delle città e la forza primordiale e distruttiva della creatura mitologica.

Trama del film Troll 2

Inizialmente, la narrazione riprende il filo dopo gli eventi drammatici del primo capitolo. Improvvisamente, un nuovo troll si risveglia dal suo sonno millenario. Di conseguenza, l’enorme creatura minaccia di devastare intere città della Norvegia. Per questo motivo, le autorità richiamano d’urgenza Nora, Andreas e il Capitano Kris. Infatti, il gruppo deve entrare immediatamente in azione per gestire la crisi. Tuttavia, questa volta la sfida appare quasi insormontabile. Dunque, i tre eroi affrontano la loro missione più pericolosa e complessa.

Successivamente, Marion offre il suo aiuto prezioso alla squadra. Insieme, i protagonisti dovranno scoprire antichi segreti sepolti nel tempo. Inoltre, essi stringeranno alleanze improbabili per sopravvivere. Solo in questo modo, potranno fermare la distruzione imminente. In conclusione, la salvezza della nazione dipende interamente dalle loro scelte coraggiose.

Spoiler finale

Nella parte conclusiva, la squadra riesce a contenere la minaccia grazie a un sacrificio decisivo e doloroso. Nora e Kris sfidano il mostro in uno scontro epico tra i ghiacci perenni. Contemporaneamente, Andreas e Marion svelano un legame nascosto che connette gli eventi attuali con le antiche leggende norrene. La pellicola termina lasciando chiaramente aperta la possibilità di ulteriori capitoli futuri, promettendo nuove avventure nel mondo dei troll.

Cast completo del film Troll 2

Il lungometraggio presenta un ensemble di talento che unisce attori norvegesi e interpreti internazionali.