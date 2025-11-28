Venerdì 28 novembre, su Sky Serie , è in onda la terza ed ultima puntata di Call My Agent 3. Il titolo parte alle ore 21:25 circa.

Call My Agent 3 ultima puntata, regista e dove è girata

Call My Agent è l’adattamento italiano della francese Dix Pour Cent. Nata dalla collaborazione fra la Palomar e Sky Studios, la regia è affidata a Simone Spada. La sceneggiatura, invece, è firmata da Federico Baccomo, Camilla Buizza e Tommaso Renzoni.

Le riprese si sono svolte a Roma ed il titolo racconta le avventure dell’agenzia CMA, mediante la quale è raccontato il dietro le quinte del mondo televisivo, musicale e cinematografico. A tal proposito partecipano varie guest star, ospiti vip che recitano interpretando loro stessi.

Call My Agent 3 ultima puntata, la trama

Nel corso di Call My Agent di oggi, Lea e l’intero staff dell’agenzia accolgono Miriam Leone. L’attrice è da poco diventata mamma ed ha deciso di tornare subito a lavorare, desiderosa di poter ricoprire ruoli grazie ai quali può discostarsi dalla vita di tutti i giorni.

Il suo ritorno a lavoro attira le attenzioni di registi e produttori e le proposte fioccano. Tuttavia, i ruoli che le vengono offerti sono solamente quelli da mamma, in linea con lo status sociale che ha acquisito.

Miriam Leone, parlando con Lea, ammette di avere in mente un lavoro che le piacerebbe fare. Lea è disposta a tutto pur di accontentare la sua assistita, ma si tratta di una missione che, almeno sulla carta, è quasi proibitiva.

Ficarra & Picone: un duo che rischia di sciogliersi

Intanto, nell’ultima puntata di Call My Agent 3, a Roma è in corso di svolgimento il MIA, Mercato Internazionale dell’Audiovisivo, un evento reale fra i più importanti del settore. Sono, dunque, giorni impegnativi, ma la CMA deve lavorare ad un evento per festeggiare i 30 anni di carriera di Ficarra & Picone. Un imprevisto, però, potrebbe rompere l’atmosfera di festa: Picone è scelto dai fratelli Coen per diventare il protagonista della loro nuova serie tv. Qualora accettasse, il duo rischierebbe lo scioglimento e di questo ne è consapevole l’agente Vittorio, pronto a tutto pur di impedirlo.

Call My Agent 3 ultima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e personaggi da loro interpretati nel corso del terzo appuntamento di Call My Agent 3, proposto anche in streaming su Now TV e Sky Go.