La piattaforma streaming Paramount+ arricchisce il proprio catalogo con il film Incanto. Questa produzione, curata da Propaganda Italia in collaborazione con Rai Cinema, vede anche la partecipazione delle società Potemkino e Shelter Prod. La pellicola porta sullo schermo una fiaba contemporanea e delicata, incentrata sul potere salvifico dell’immaginazione e sulla forza disarmante della gentilezza. Gli spettatori possono immergersi in una storia emozionante che mescola dramma e speranza, offrendo una visione adatta a tutta la famiglia.

Regia, produzione e protagonisti del film Incanto

Pier Paolo Paganelli firma la regia di questo lungometraggio, dirigendo con sensibilità un cast di alto livello. La produzione italiana ha investito molto nel progetto, avvalendosi del supporto fondamentale di Rai Cinema. Vittoria Puccini guida gli interpreti nel ruolo della governante Felicia. Accanto a lei, la giovane e talentuosa Mia McGovern Zaini recita la parte della piccola Margot, mentre Giorgio Panariello e Claudio “Greg” Gregori arricchiscono la narrazione interpretando rispettivamente il padre Ludovico e il saggio Don Ernesto.

Dove ha lavorato la troupe?

La troupe ha effettuato le riprese interamente sul territorio italiano. Il regista ha selezionato Roma e diverse aree della Puglia come location principali. Gli scenografi hanno utilizzato antiche ville storiche e paesaggi naturali suggestivi per ricreare l’atmosfera fiabesca necessaria alla narrazione. Questi luoghi evocativi non fanno solo da sfondo, ma contribuiscono attivamente a trasportare lo spettatore in un mondo sospeso tra realtà e magia.

Trama del film Incanto

La narrazione inizia quando Ludovico (Giorgio Panariello), ormai prossimo alla morte, compie una scelta difficile. Infatti, l’uomo affida la sua unica figlia di dieci anni, Margot (Mia McGovern Zaini), alla governante Felicia (Vittoria Puccini). Nello specifico, il padre esprime un ultimo desiderio fondamentale per il futuro della tenuta. In breve, egli vuole che la villa di famiglia diventi un orfanotrofio, affinché la bambina possa crescere circondata dall’affetto di altri coetanei. Tuttavia, la realtà si rivela ben diversa dalle sue aspettative. Di conseguenza, Felicia inizia immediatamente a tramare nell’ombra per il proprio tornaconto.

In realtà, la donna intende impossessarsi dell’intero patrimonio e non ha alcuna intenzione di occuparsi amorevolmente di Margot. Per questo motivo, la piccola si ritrova sola a combattere contro una figura ostile. Eppure, la bambina non si arrende al destino. Anzi, grazie al prezioso supporto di Don Ernesto (Claudio “Greg” Gregori), Margot trova la forza interiore per reagire. Inoltre, la sua fervida immaginazione diventa un’arma potente contro la tristezza. Pertanto, la protagonista decide di ribellarsi alle ingiustizie e trasforma il proprio dolore in una nuova speranza. In conclusione, la storia dimostra come il coraggio possa fiorire anche nelle situazioni più disperate, poiché la gentilezza sconfigge sempre l’avidità.

Spoiler finale

Nella parte conclusiva, Margot riesce a sventare i piani malvagi di Felicia. La giovane protagonista realizza finalmente il sogno del padre: la villa si trasforma in un orfanotrofio accogliente, divenendo un simbolo concreto di rinascita e solidarietà. Il film termina celebrando la magia dell’infanzia e sottolineando la potenza rivoluzionaria della gentilezza, regalando al pubblico un lieto fine ricco di emozioni.

Cast completo del film Incanto

Il film presenta un ensemble di attori che unisce volti noti della commedia e del dramma italiano.