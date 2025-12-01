Lunedì 1° dicembre prosegue, con la puntata dal titolo Nel nome del padre, la programmazione tv di IT Welcome to Derry. Si tratta del sesto appuntamento della prima stagione.

IT Welcome to Derry Nel nome del padre, regista e dove è girata

Girata in Canada, fra Toronto e Port Hope, la serie è in onda, in Italia su Sky, in contemporanea con gli Stati Uniti. Qui, infatti, le puntate sono proposte la domenica sera, sull’emittente HBO.

La regia di IT Welcome to Derry è affidata ad Anthony Muschietti. Gli ideatori sono Jason Fuchs e Brad Caleb Kane, che hanno contribuito anche a firmare la sceneggiatura, con l’obiettivo di dar vita al prequel dei film IT e di IT Capitolo Due, usciti nei cinema nel 2017 e 2019.

La puntata in onda oggi ha una durata di circa un’ora ed è proposta, come di consueto, a partire dalle ore 21:15 circa su Sky Atlantic, rete fruibile sul canale 111 di Sky.

IT Welcome to Derry Nel nome del padre, la trama

Nel corso di IT Welcome to Derry di oggi, Dick Hallorann è sempre più in difficoltà. L’uomo, infatti, è in preda a delle visioni sempre più forti e realistiche, che lo mandano in crisi. Per sfogare la sua frustrazione, il protagonista si concede all’alcool.

Al tempo stesso, vi sono dei problemi fra il sergente Leroy Hanlon e suo figlio Will. Il primo intima al secondo di stare lontano dai guai, impartendogli una dura lezione a causa delle conseguenze del suo non rispetto delle regole. Will, tuttavia, non sembra per niente interessato alle parole del genitore ed è determinato a continuare ad indagare su Pennywise, desideroso di aiutare i suoi amici.

Spoiler finale

In IT Welcome to Derry del 1° dicembre, le cose si fanno sempre più complesse per Lilly. La sua situazione mentale sembra compromessa, a causa delle visioni sempre più ricorrenti, ed al contempo fa delle scoperte inquietanti relative al passato di Ingrid e di Pennywise.

IT Welcome to Derry Nel nome del padre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante IT Welcome to Derry.