Il thriller d’azione White Raid – Colpo nella tormenta arricchisce il catalogo di Prime Video, offrendo agli spettatori un’esperienza ad alta tensione. Questa pellicola, che il regista Daniel Calparsoro ha diretto con mano ferma, si distingue per la capacità di unire l’adrenalina tipica degli heist movie con le atmosfere claustrofobiche dei survival thriller. La narrazione sfrutta la potenza visiva di una tempesta di neve per isolare i personaggi, costringendoli a un confronto brutale dove la natura appare tanto spietata quanto le dinamiche criminali.

Regia, produzione e protagonisti del film White Raid Colpo nella tormenta

La direzione artistica porta la firma di Daniel Calparsoro, cineasta esperto nel genere action che qui dimostra grande abilità nel gestire spazi ristretti e ritmi serrati.

Una produzione spagnola ha realizzato il progetto, curando ogni dettaglio tecnico, mentre Prime Video ne gestisce la distribuzione esclusiva per il pubblico italiano.

Il cast vanta interpretazioni intense e fisiche: il veterano Antonio Resines offre una prova solida nel ruolo del poliziotto esperto, affiancato dalla giovane e talentuosa Natalia Azahara. A completare il triangolo di tensione troviamo Roger Casamajor, che incarna la minaccia criminale.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese interamente in Spagna, prediligendo zone montuose impervie e tratti stradali isolati. Gli scenografi hanno lavorato duramente per ricreare le condizioni estreme di una tormenta perfetta, utilizzando autostrade innevate e paesaggi desolati che diventano co-protagonisti della storia, amplificando il senso di isolamento e pericolo.

Trama del film White Raid Colpo nella tormenta

La narrazione si svolge durante una notte carica di tensione simbolica: la vigilia dell’Epifania. Una tempesta di neve senza precedenti, ribattezzata “la tormenta del secolo”, si abbatte con violenza sulla Spagna, paralizzando le comunicazioni e bloccando le principali arterie stradali.

Nel caos totale generato dal crollo di un importante viadotto autostradale, un gruppo organizzato di rapinatori individua l’occasione irripetibile. I criminali decidono di assaltare un furgone blindato rimasto intrappolato tra le lamiere e il ghiaccio, convinti che le forze dell’ordine non potranno intervenire tempestivamente.

Tuttavia, il destino ha piani diversi. Sulla scena del disastro si trovano un poliziotto veterano, un uomo disilluso e alla deriva che cerca un motivo per andare avanti, e una giovane agente alle prime armi, determinata e idealista.

I due rappresentanti della legge, pur con approcci opposti, devono unire le forze. Si ritrovano così coinvolti in una disperata lotta contro il tempo e contro gli elementi: devono fermare il colpo milionario e sopravvivere alla furia omicida della banda. La neve, che continua a cadere incessante, diventa non solo un ostacolo fisico insormontabile, ma anche una potente metafora di redenzione e pulizia morale per chi cerca una seconda possibilità.

Spoiler finale

Negli istanti conclusivi, la tempesta finalmente si placa, rivelando uno scenario di distruzione ma anche di chiarezza. L’alba dell’Epifania porta con sé verità scomode.

La giovane agente, dimostrando un coraggio inaspettato, riesce a neutralizzare la minaccia e a sventare il colpo.

Parallelamente, il poliziotto anziano ritrova il proprio senso di giustizia e ottiene un riscatto personale, comprendendo che anche nella tormenta più buia è possibile trovare la strada di casa.

Cast completo del film White Raid Colpo nella tormenta

Il cast riunisce interpreti spagnoli di grande esperienza, ognuno funzionale alla tensione narrativa: