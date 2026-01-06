Martedì 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, è in onda lo speciale di Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia 2026. Lo show prende il via, come di consueto, dalle ore 20:35 circa, su Rai 1.

Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia 2026, conducono Stefano De Martino ed Herbert Ballerina

La società che ha realizzato Affari Tuoi, anche nello speciale dedicato alla Lotteria Italia 2026, è la Direzione Intrattenimento Prime Time, che ha realizzato con la collaborazione della Endemol Shine Italia.

Al timone, così come avviene nelle puntate quotidiane del format, è confermato Stefano De Martino, che è affiancato dalla spalla destra Herbert Ballerina, comico ed attore.

Il programma, rigorosamente proposto in diretta, si svolge presso il Teatro delle Vittorie. Oltre che in televisione, è possibile seguire in live l’appuntamento in streaming ed on demand mediante Rai Play.

Si parte con una puntata consueta del game

Lo speciale di Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia prende il via con un collegamento presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, presso cui la sede è estratto un biglietto vincente dal valore di 300 mila euro.

La prima parte della trasmissione è dedicata ad una partita classica dello show. A tal proposito è eletto il giocatore, rappresentante di una delle regioni del nostro paese, protagonista della serata, che deve alternare fra la chiamata dei pacchi e le scelte del dottore. Qualora la partita andasse male, lo sfidante ha la possibilità di disputare il cosiddetto gioco della Regione Fortunata, nel quale ha la possibilità di portare a casa il montepremi di 100 o di 50 mila euro.

Al termine della partita classica è dato spazio al gioco dedicato alla Lotteria Italia. Mediante un particolare meccanismo, che coinvolge una serie di vip, sono estratti i cinque biglietti vincenti di prima categoria, con il premio massimo pari a 5 milioni di euro.

Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia 2026, gli ospiti

Nel corso dello speciale di Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia 2026 è dato spazio a numerosi vip. Per il mondo della musica, lo studio è occupato da Noemi e Rocco Hunt, fresco dall’esperienza da giudice di The Voice Senior. Per l’oroscopo dell’anno c’è Simon & The Stars, che fa le previsioni segno per segno.

Altri ospiti sono Giovanni Esposito, Francesco Paolantoni, Claudia Gerini, Nino Frassica, Francesca Chillemi e Nicola Savino, che sta per debuttare al timone di Tali e Quali. Infine, ci sono gli imitatori Brenda Lodigiani, nel cast di GialappaShow, e Vincenzo De Lucia.