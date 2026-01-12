Il divertente capitolo I delitti del BarLume – Il matrimonio di Pasquali arricchisce la programmazione di Sky Cinema Uno. Questa produzione rappresenta il 29º appuntamento della fortunata collection Sky Original. Gli sceneggiatori traggono ispirazione dai celebri romanzi dello scrittore Marco Malvaldi. In particolare, l’episodio rientra nella tredicesima stagione della saga. Inoltre, essa comprende altri due titoli imperdibili: Il gioco delle coppie e La danza dello squalo. La narrazione mescola abilmente la commedia all’italiana e il giallo classico. Dunque, la trama sposta l’azione tra la consueta Toscana e una colorata Calabria, creando un mix esplosivo di culture e situazioni paradossali.

Regia, produzione e protagonisti del film I delitti del BarLume Il matrimonio di Pasquali

Roan Johnson e Marco Teti dirigono il film a quattro mani, mantenendo alto il ritmo comico. Sky Studios e Palomar producono il progetto interamente in territorio italiano. Un cast corale eccezionale guida la storia e garantisce risate assicurate. Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Stefano Fresi e Corrado Guzzanti interpretano i ruoli principali con grande verve.

Dove è stato girato?

La troupe ha girato le scene in Toscana. Nello specifico, l’Isola d’Elba offre ancora una volta gli scorci storici dell’immaginaria Pineta. Tuttavia, una parte fondamentale della storia si svolge in Calabria. Qui, le telecamere catturano i paesaggi che fanno da sfondo al movimentato matrimonio di Pasquali, offrendo una variazione visiva rispetto alle stagioni precedenti.

Trama del film I delitti del BarLume Il matrimonio di Pasquali

A Pineta, il barista investigatore Massimo Viviani (Filippo Timi) affronta una situazione bizzarra. Infatti, egli deve gestire una marachella che i bambini del posto hanno orchestrato, creando scompiglio nel paese. Nel frattempo, l’attenzione si sposta altrove. Paolo Pasquali (Corrado Guzzanti) raggiunge la Calabria con grandi aspettative. Egli desidera sposare la sua amata Susanita.

Tuttavia, la festa promette scintille fin dall’inizio. Infatti, parenti colombiani e amici calabresi armati partecipano all’evento, creando un’atmosfera surreale. Inoltre, un catering improvvisato serve il cibo agli ospiti, mentre Marchino tenta una improbabile carriera come cantante trapper.

Purtroppo, la tragedia interrompe bruscamente i festeggiamenti. Improvvisamente, qualcuno trova Susanita morta in circostanze misteriose. Di conseguenza, le autorità indicano proprio Pasquali come primo sospettato dell’omicidio. Perciò, l’uomo fugge disperatamente per evitare l’arresto. Ciononostante, la Commissaria Fusco (Lucia Mascino) nutre forti dubbi sulla sua colpevolezza. Quindi, ella avvia un’indagine personale per scoprire la verità.

Spoiler finale

Nelle battute finali, la Commissaria Fusco svela il mistero. Ella scopre che complesse dinamiche familiari e criminali locali hanno causato la morte di Susanita. Successivamente, grazie all’intervento maldestro ma efficace del gruppo del BarLume, la verità emerge chiaramente. Dunque, la polizia scagiona Pasquali da ogni accusa. Infine, il caso si chiude tra il caos generale e la solita ironia pungente dei “vecchini”, i quali commentano ogni evento dalla loro tavola.

Cast completo del film I delitti del BarLume Il matrimonio di Pasquali

Il cast riunisce gli storici interpreti della serie, ognuno fondamentale per l’equilibrio comico della storia: