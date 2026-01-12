Lunedì 12 gennaio parte Zelig 30. Si tratta della trentesima edizione dello show comico, in onda dalle 21:45 circa su Canale 5.

Zelig 30, un viaggio nella storia del format

Zelig 30, in onda dallo Studio 20 di Cologno Monzese, è ideato e scritto da Gino & Michele e Giancarlo Bozzo. L’obiettivo dell’edizione è celebrare la lunga storia del programma, che diventa così il comic show più longevo della televisione italiana.

L’edizione, guidata dalla coppia composta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che ha esordito, al timone del format, nel lontano 2004. Durante i vari appuntamenti, fra battute e filmati d’archivio, è ricostruita la lunga storia del format, che ha debuttato nel 1996, nella seconda serata di Italia 1. A seguire, fra show principale e spin off, è andato in onda con oltre 150 puntate in prime time, con più di 500 ore di registrazione. Decine e decine i comici che, nei decenni, sono saliti sul palco di Zelig ed i cui nomi sono legati, in maniera indissolubile, a quello dello show.

Nelle settimane si alternano le band in studio

Nel palco di Zelig 30 è centrale anche la musica. Nel corso delle settimane, infatti, si alternano le orchestre ed i musicisti che hanno contribuito a fare la storia della trasmissione, da Roy Paci ad Elio e Le Storie Tese, passando per la Paolo Jannacci Band con il coinvolgimento di Cochi Ponzoni e gli Aretuska. Degli sketch musicali, poi, coinvolgono anche i conduttori, che sono i protagonisti di mini musical ideati da Rocco Tanica.

Rigorosamente dal vivo sono svolti alcune storiche gag, realizzate dai comici che per anni hanno divertito il pubblico dal palco di Zelig. Spazio, fra gli altri, al duo Leonardo Manera-Claudia Penoni col loro Cinema Polacco ad Oriano Ferrari (Marco della Noce), il Ranzani (Albertino) e James Tont (Fabrizio Fontana). Torna Paolo Cevoli, con il suo assessore alle Varie ed Eventuali, ed il Pino dei Palazzi di Giancarlo Kalabrugovich.

Zelig 30, il cast

Sul palco di Zelig 30, durante le settimane, si alternano alcuni dei comici più importanti del nostro paese. Spazio, ad esempio, al trio Aldo, Giovanni e Giacomo, oltre che a Teresa Mannino ed al Mago Forest. Altri protagonisti sono Geppi Cucciari, Raoul Cremona, Ale e Franz e Katia Follesa con Valeria Graci.

A loro si aggiungono Max Angioni, Anna Maria Barbera, Enrico Bertolino e Vincenzo Comunale, oltre a Giuseppe Giacobazzi, Maurizio Lastrico, Paolo Migone, gli Oblivion ed Antonio Ornano. Tutti gli appuntamenti di Zelig 30 sono fruibili anche in streaming, su Mediaset Infinity.