L’attesissimo adattamento live-action del classico film d’animazione Dragon Trainer approda finalmente su Sky Cinema Family. Il regista Dean DeBlois, già autore della trilogia originale animata, torna dietro la macchina da presa per dirigere questa pellicola del 2025. Egli trasforma la celebre storia in un’esperienza realistica e visivamente potente. Infatti, il film ripropone la magia dell’opera DreamWorks, ma con la profondità emotiva e la spettacolarità che solo le riprese dal vivo possono offrire. La trama segue le avventure di Hiccup, un giovane vichingo che sfida le tradizioni secolari della sua gente stringendo un’amicizia proibita con un drago leggendario, la temibile Furia Buia.

Regia, produzione e protagonisti del film Dragon Trainer

Dean DeBlois firma la regia e garantisce una continuità artistica con il capolavoro originale. Le case di produzione Universal Pictures, DreamWorks Animation e Marc Platt Productions collaborano per realizzare questo progetto epico tra Stati Uniti e Regno Unito. Inoltre, un cast internazionale di alto livello interpreta i personaggi iconici. Mason Thames incarna il giovane protagonista Hiccup. Accanto a lui, Nico Parker interpreta la guerriera Astrid, mentre Gerard Butler riprende il ruolo di Stoick, questa volta in carne ed ossa. Infine, Nick Frost e Julian Dennison completano il gruppo degli attori principali.

Dove è stato girato?

La troupe ha svolto le riprese nel Regno Unito. Nello specifico, Belfast e le scogliere dell’Irlanda del Nord offrono i paesaggi mozzafiato e aspri necessari per la storia. Qui, gli scenografi hanno costruito imponenti set per ricreare il villaggio di Berk. Inoltre, la produzione combina sapientemente location reali con una tecnologia CGI avanzata per dare vita ai draghi in modo iperrealistico.

Trama del film Dragon Trainer

La narrazione ci porta sulla remota e ventosa isola vichinga di Berk. Qui, i draghi rappresentano una minaccia costante e letale per la popolazione, che vive in uno stato di guerra perenne. Tuttavia, il giovane Hiccup Horrendous Haddock III (Mason Thames) si distingue nettamente dagli altri guerrieri. Infatti, la tribù lo considera fisicamente fragile e inadatto al combattimento, sebbene egli sia il figlio del possente capo villaggio Stoick (Gerard Butler). Nonostante ciò, Hiccup desidera ardentemente dimostrare il suo valore.

Durante un attacco notturno, il ragazzo utilizza una sua invenzione e riesce a colpire una creatura leggendaria e mai vista prima: la temibile Furia Buia. Successivamente, Hiccup rintraccia la bestia ferita nella foresta. In quel momento, però, scopre di non avere il coraggio necessario per ucciderla. Al contrario, decide di liberarla. Da questo gesto di pietà nasce un legame segreto e profondo. Inoltre, Hiccup attribuisce al drago il nome di Sdentato. Mentre trascorre il tempo con lui, il giovane vichingo comprende una verità rivoluzionaria. Cioè, i draghi non sono mostri senza cervello, bensì creature intelligenti, sensibili e incomprese. Di conseguenza, questa amicizia proibita cambierà per sempre il destino di Berk.

Spoiler finale

Nelle battute finali, la situazione precipita drammaticamente. Infatti, Hiccup e il fedele Sdentato devono affrontare una minaccia colossale: il gigantesco Drago Alfa, che controlla tutte le altre creature e minaccia di distruggere il villaggio. Grazie al loro coraggio e alla loro sintonia perfetta, i due eroi riescono a sconfiggere il mostro e salvano l’isola. Infine, il film si chiude con l’inizio di una nuova era luminosa. Ora, vichinghi e draghi convivono in perfetta armonia, segnando la fine delle ostilità e l’inizio di una pace duratura.

Cast completo del film Dragon Trainer

Il cast riunisce talenti emergenti e star consolidate per dare vita ai personaggi amati dai fan: