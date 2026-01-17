Non solo l’access prime time. Canale 5, nella stagione televisiva attualmente in onda, sembra essere riuscita a recuperare il pubblico in un’altra collocazione che, da qualche tempo, era in grossa sofferenza. Stiamo parlando del pomeriggio, con l’ammiraglia che grazie a Dentro la Notizia è tornata ad impensierire la concorrenza di Vita in Diretta con Alberto Matano.

Dentro la Notizia Vita in Diretta, l’inizio in salita ma ascolti in crescita

A differenza di quel che è accaduto con La Ruota della Fortuna, diventato subito un enorme successo, Dentro la Notizia ha avuto un percorso più lungo e complesso.

Lo scorso lunedì 8 settembre è partito lo scontro del pomeriggio fra i due programmi del pomeriggio. Sin da subito, le dinamiche degli ascolti sembravano essere le stesse delle precedenti stagioni. Il format di Rai 1 ha chiuso la prima settimana con una share media che, escludendo l’anteprima, era vicina al 21%. Su Canale 5, la share si è fermata al 17% ed al 14,6%, rispettivamente nella prima e seconda parte.

Con il passare delle settimane, però, Nuzzi è riuscito ad invertire la tendenza, crescendo, e non poco, dal punto di vista Auditel.

Dentro la Notizia Vita in Diretta, i dati di gennaio

La sfida fra Dentro la Notizia e Vita in Diretta, con il passare delle settimane, è diventata decisamente più aperta, seppur Rai 1 sia ancora in testa. L’ammiraglia del Biscione, anche grazie al traino delle soap, ha iniziato ad insidiare la leadership, da tempo solida, del format di Alberto Matano.

Analizzando gli ascolti ottenuti fra il 5 ed il 16 gennaio, lo show di Rai 1, nella parte dedicata all’anteprima (dalle 16:55 alle 17:50 circa), ottiene una media di un milione e 700 mila telespettatori con una share del 17,54%. Nello show vero e proprio (fino alle 18:40 circa), gli spettatori sono due milioni e 200 mila, con una share del 19,56%.

Gianluigi Nuzzi con Dentro la Notizia, invece, nella prima parte (dalle 16:55 alle 17:20) riceve il 18,05% con una media di un milione e 700 mila spettatori. Nella seconda parte (fino alle 18:20) raggiunge un milione ed 800 mila telespettatori, con il 16,72%.

Il confronto con Merlino

Se con Vita in Diretta il confronto è sempre più aperto, c’è una sfida che Nuzzi ha già vinto. Dentro la Notizia, infatti, sta facendo nettamente meglio rispetto a Myrta Merlino. La conduttrice, con Pomeriggio Cinque, dal 7 al 15 gennaio 2025, aveva ricevuto ascolti molto più bassi. La prima parte del rotocalco si era fermata al 13,62% con un milione e 200 mila spettatori, la seconda al 13,06% con un milione e 400 mila persone.