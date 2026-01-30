Questa sera, venerdì 30 gennaio 2026, Rai 2 offre ai suoi telespettatori un appuntamento imperdibile con l’adrenalina e la determinazione: in prima serata va in onda Gran Turismo La storia di un sogno impossibile, una pellicola che trascende il genere sportivo per raccontare una vicenda umana straordinaria. Il film narra l’incredibile storia vera di Jann Mardenborough, un adolescente della classe operaia che riesce a compiere un’impresa senza precedenti: trasformare il suo talento virtuale nel videogioco Gran Turismo in una carriera reale e vincente come pilota professionista, sfidando lo scetticismo dell’intero mondo automobilistico.

Regia, produzione e protagonisti del film Gran Turismo La storia di un sogno impossibile

Dietro la macchina da presa troviamo il visionario Neill Blomkamp, regista noto per il suo stile visivo crudo e realistico, che qui applica la sua estetica alle riprese ad alta velocità. La produzione nasce da una potente sinergia tra Stati Uniti e Giappone, avvalendosi del supporto diretto di colossi come Sony Pictures e PlayStation Productions.

Il cast vanta interpretazioni intense: il giovane talento Archie Madekwe presta il volto al protagonista, affiancato da un carismatico David Harbour nel ruolo del mentore burbero e da Orlando Bloom, che interpreta il dirigente visionario del marketing. Completano il quadro familiare Djimon Hounsou e Geri Halliwell-Horner.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese viaggiando attraverso l’Europa e l’Asia per catturare l’autenticità delle competizioni. I circuiti reali di Regno Unito, Germania, Ungheria e Portogallo hanno ospitato le sequenze di gara più spettacolari. Inoltre, la produzione ha girato diverse scene fondamentali in Giappone, patria della casa automobilistica Nissan e del simulatore di guida, per onorare le radici del progetto GT Academy.

Trama del film Gran Turismo La storia di un sogno impossibile

La narrazione segue il percorso di Jann Mardenborough, un ragazzo che trascorre le sue giornate nella sua stanza, dominando le piste digitali ma deludendo le aspettative del padre, ex calciatore professionista. Tutto cambia quando Danny Moore, un dirigente marketing della Nissan, lancia un concorso rivoluzionario: la GT Academy. L’obiettivo consiste nel selezionare i migliori giocatori del mondo per addestrarli a guidare auto vere. Jann vince la selezione, ma l’ingresso nel mondo reale delle corse si rivela traumatico.

Il protagonista deve affrontare un addestramento fisico e psicologico brutale sotto la guida di Jack Salter, un ex pilota cinico che considera l’intero progetto un pericolo mortale. Jann deve superare non solo i limiti del proprio corpo e la paura della velocità, ma anche l’ostilità dei piloti “tradizionali” e dei meccanici che lo vedono come un intruso. Tra incidenti spettacolari, rivalità feroci e momenti di sconforto, il giovane gamer impara che nel mondo reale non esiste il pulsante “reset” e che ogni errore può costare la vita.

Spoiler finale

Nelle battute conclusive, la storia raggiunge il culmine drammatico durante la prestigiosa 24 Ore di Le Mans. Dopo aver superato il trauma di un terribile incidente al Nürburgring che ha causato la morte di uno spettatore, Jann Mardenborough ritrova la fiducia in se stesso grazie al sostegno di Jack. In una gara al cardiopalma, Jann dimostra una padronanza del veicolo eccezionale, applicando le traiettorie imparate nel gioco alla realtà. Conquista così un podio storico, ottenendo finalmente il rispetto del team, l’orgoglio del padre e realizzando quel sogno che tutti definivano impossibile.

Cast completo del film Gran Turismo La storia di un sogno impossibile

Di seguito l’elenco degli attori che danno vita a questa avvincente storia sportiva: