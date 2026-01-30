La programmazione di Canale 5 offre questa sera, venerdì 30 gennaio 2026, una pellicola di profondo impatto emotivo e storico: Valiant Hearts Verso la libertà. Il film, ispirato a eventi realmente accaduti, narra l’odissea di un gruppo di bambini ebrei costretti a maturare troppo in fretta. Durante i giorni bui della Seconda Guerra Mondiale, questi piccoli protagonisti intraprendono un viaggio disperato attraverso la Francia occupata, cercando di raggiungere un rifugio sicuro. La narrazione mescola la tensione della fuga con la purezza dello sguardo infantile, affrontando temi come la paura, il sacrificio e la speranza.

Regia, produzione e protagonisti del film Valiant Hearts Verso la libertà

Dietro la macchina da presa troviamo la regista Mona Achache, che dirige questa produzione francese conosciuta internazionalmente con il titolo Valiant Hearts (titolo originale Cœurs vaillants). L’opera si distingue per la delicatezza con cui tratta un argomento drammatico, evitando facili sentimentalismi.

Il cast vede brillare Camille Cottin nel ruolo della tenace protettrice dei ragazzi. Accanto a lei, un gruppo di giovanissimi talenti come Maé Roudet Rubens, Léo Riehl e Ferdinand Redouloux offre interpretazioni autentiche e commoventi, supportati dalla presenza scenica di Swann Arlaud.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese principalmente in Francia, valorizzando i paesaggi della regione dell’Occitania e gli storici scenari di Parigi. In particolare, il maestoso Castello di Chambord gioca un ruolo cruciale, poiché funge da primo rifugio per i protagonisti. Inoltre, la produzione ha scelto diverse zone rurali e boschive, anche in Belgio, per ricreare fedelmente i percorsi impervi e isolati che i fuggiaschi dovevano attraversare per evitare i posti di blocco nazisti.

Trama del film Valiant Hearts Verso la libertà

La storia prende il via nell’agosto del 1942. Sei bambini ebrei hanno trovato un rifugio temporaneo e insolito all’interno del castello di Chambord, luogo dove le autorità francesi hanno nascosto i tesori del Louvre (come la Gioconda) per proteggerli dai bombardamenti e dai furti. Qui, i piccoli vivono momenti di relativa spensieratezza, protetti da Rose, una conservatrice museale che farebbe di tutto per loro. Tuttavia, la guerra incombe: i tedeschi occupano la zona sud e scoprono il nascondiglio.

Di conseguenza, Rose comprende che rimanere significa la deportazione certa. La donna organizza una fuga precipitosa, guidando il gruppo attraverso boschi fitti e campagne ostili con l’obiettivo di raggiungere la zona libera o il confine con la Spagna. Durante il cammino, i bambini devono imparare a fidarsi l’uno dell’altro, superando litigi e paure. Jacques, Hannah, Josef e gli altri affrontano la fame, il freddo e la costante minaccia dei soldati nemici e dei collaborazionisti. Ogni passo verso la salvezza richiede coraggio e ingegno, trasformando la loro innocenza in una resilienza straordinaria necessaria per sopravvivere.

Spoiler finale

Nelle battute conclusive, la tensione raggiunge l’apice nei pressi del confine. Non tutti riescono a completare il viaggio: il gruppo subisce perdite dolorose, con alcuni membri che vengono catturati o scelgono di sacrificarsi per distrarre le guardie e permettere ai compagni di avanzare. Rose, dopo aver assicurato la salvezza della maggior parte dei suoi protetti affidandoli a passatori sicuri, decide di affrontare il proprio destino a testa alta, accettando le conseguenze delle sue azioni eroiche. Il film termina con una nota agrodolce, celebrando la memoria di chi ha lottato per la libertà altrui a costo della propria vita.

Cast completo del film Valiant Hearts Verso la libertà

Di seguito l’elenco degli interpreti che danno vita a questa storia di coraggio: