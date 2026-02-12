Regia, produzione e protagonisti del film La vita va così

Riccardo Milani, regista da sempre attento alle dinamiche sociali e alle fragilità civili del nostro Paese, firma la regia e collabora alla sceneggiatura di questo progetto ambizioso. La produzione vede la sinergia di importanti realtà come Wildside, Our Films, Medusa Film e PiperFilm, con una distribuzione curata proprio da Medusa e PiperFilm.

Per conferire massima autenticità al racconto, la produzione ha scelto Giuseppe Ignazio Loi come interprete di Efisio Mulas. Loi, pastore ottantaquattrenne non professionista di Terralba, presta il suo volto rugoso e la sua fiera semplicità a un personaggio che incarna la saggezza della terra. Accanto a lui brilla Virginia Raffaele. L’attrice ha dedicato mesi allo studio dell’accento campidanese per interpretare la figlia del protagonista, offrendo una prova attoriale di grande spessore. Il cast si arricchisce inoltre della presenza di Diego Abatantuono, nel ruolo dell’antagonista, insieme ad Aldo Baglio e Geppi Cucciari.

Dove è stato girato?

Le riprese della pellicola sono iniziate nel febbraio 2025, scegliendo la Sardegna come palcoscenico naturale. Il territorio di Teulada ospita gran parte delle scene esterne, regalando allo spettatore scorci mozzafiato. In particolare, la celebre spiaggia di Tuerredda appare nel film con il nome fittizio di Bellesa manna, simbolo della bellezza incontaminata da proteggere.

Oltre alle coste selvagge, la produzione ha toccato il cuore di Cagliari. Le macchine da presa hanno immortalato via Ancona, Piazza Repubblica e il suggestivo Palazzo Viceregio situato nel quartiere storico di Castello. Questi luoghi sottolineano il contrasto tra il mondo rurale del protagonista e quello istituzionale dei tribunali e della politica.

Trama del film La vita va così

La storia inizia nel dicembre del 1999. Efisio Mulas conduce un’esistenza solitaria e scandita dai ritmi della natura davanti alla spiaggia di Bellesa manna, nel cuore del Sulcis. La sua tranquillità si interrompe quando una potente società immobiliare milanese, guidata dal cinico Giacomo, presenta un progetto mastodontico: la realizzazione di un resort di lusso con accesso esclusivo al mare. Mentre i vicini e l’intera comunità cedono al fascino del denaro, Efisio decide di non vendere la sua eredità.

L’uomo trova un sostegno fondamentale nella figlia Francesca, l’unica capace di comprendere il valore immateriale di quegli ettari di macchia mediterranea. Nonostante le pressioni psicologiche e offerte economiche che raggiungono la cifra astronomica di 12 milioni di euro, il pastore rifiuta categoricamente. Egli sostiene con fermezza che il mare e la sabbia non appartengano a nessuno, ma siano un bene collettivo che deve restare a disposizione di ogni cittadino. Di conseguenza, il conflitto degenera in una battaglia legale senza esclusione di colpi.

Il clima in paese diventa pesante: i compaesani considerano Efisio un ostacolo al progresso e alla creazione di nuovi posti di lavoro. Intanto, il cantiere apre i battenti e le ruspe iniziano a sventrare il bosco secolare. La disputa finisce sulla scrivania della giudice Giovanna, chiamata a decidere tra le ragioni del profitto privato e la conservazione dell’ambiente naturale.

Spoiler finale

Dopo un calvario giudiziario durato quasi due decenni, Efisio Mulas ottiene finalmente giustizia. La sentenza definitiva sancisce il blocco totale dei lavori, salvando la spiaggia dalla cementificazione selvaggia. Nel commovente epilogo, Efisio cammina verso il mare di Bellesa manna per un ultimo bagno liberatorio, consapevole di aver onorato la propria missione. La sua morte sopraggiunge poco dopo, ma la sua vittoria assicura che il paesaggio sardo rimanga integro per le future generazioni.

Cast completo del film La vita va così

L’opera si avvale di un cast corale eccellente che mescola icone della comicità italiana e attori legati visceralmente alla Sardegna. Di seguito l’elenco dei protagonisti: