Guerrieri La regola dell’equilibrio, la conferenza stampa: tutte le dichiarazioni

Matteo Tuveri
12 Febbraio 2026 1 minuto di lettura
Giovedì 12 febbraio, la Rai presenta, in conferenza stampa, la fiction Guerrieri La regola dell’equilibrio. Il titolo debutta, su Rai 1, il 9 marzo e racconta la storia di Guido Guerrieri, avvocato in bilico tra successo e fragilità. Co-prodotta da Rai Fiction, Rai Com, Combo International e Bartlebyfilm, è presentata dagli attori Alessandro Gassman, Ivana Lotito e Michele Venitucci. A loro si uniscono la sceneggiatrice Doriana Leondeff e la regista Gianluca Maria Tavarelli.

 

Matteo Tuveri

