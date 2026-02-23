In the Lost Lands è l’epico film fantasy d’autore in arrivo su Prime Video. Tratto da uno dei racconti più suggestivi di George R.R. Martin (il celebre autore de Il Trono di Spade), il film trascina lo spettatore in un mondo brutale e magico. La narrazione segue il viaggio di una potente strega e del suo enigmatico compagno attraverso terre selvagge, popolate da creature magiche e forze oscure. La pellicola fonde abilmente avventura, magia e atmosfere dark, esplorando il prezzo terribile del potere e l’insaziabilità dei desideri umani.

Con una messa in scena visivamente spettacolare, il film promette di ridefinire il genere fantasy sul piccolo schermo, offrendo una visione cruda e poetica dei mondi perduti. La combinazione tra la penna di Martin e una regia votata all’azione rende questo titolo uno degli appuntamenti imperdibili per gli amanti delle storie epiche e misteriose.

Regia, produzione e protagonisti del film In the Lost Lands

La regia è affidata a Paul W. S. Anderson, maestro del cinema d’azione e sci-fi (noto per la saga di Resident Evil). La produzione è una collaborazione statunitense e tedesca, caratterizzata da un taglio che mescola sapientemente fantasy oscuro, sequenze d’azione adrenaliniche e suggestive ambientazioni post-apocalittiche. Il cast principale è guidato dalla carismatica Milla Jovovich, che torna a collaborare con Anderson in un ruolo mistico e potente, e da Dave Bautista, che conferma il suo talento nei ruoli di guerrieri complessi e tormentati.

Accanto a loro troviamo interpreti di rilievo come Arly Jover, Amara Okereke e Fraser James. La chimica tra i protagonisti è essenziale per dare profondità a un mondo dove la fiducia è una merce rara e il pericolo si nasconde dietro ogni ombra.

Location: dove è stato girato il film?

Le riprese si sono svolte tra Croazia, Polonia e Germania, paesi scelti per la varietà dei loro paesaggi naturali. Dalle coste rocciose croate alle fitte foreste dell’Europa dell’Est, le location sono state fondamentali per ricreare le “Terre Perdute” senza affidarsi esclusivamente alla computer grafica. Molte sequenze sono state integrate in studio con effetti visivi d’avanguardia per dare vita alle creature fantastiche e agli spiriti che popolano il racconto, garantendo un realismo visivo di altissimo livello.

Trama del film In the Lost Lands

La storia ruota attorno a Gray Alys, una strega temuta e solitaria, nota per la sua capacità di esaudire qualsiasi desiderio, a patto di pagarne il prezzo. Viene incaricata da una regina disperata di recuperare un misterioso potere mutaforma nascosto nel cuore delle pericolose “Terre Perdute”. Per attraversare questo territorio dimenticato da Dio, Gray Alys si avvale della guida di Boyce, un guerriero ed esploratore emarginato che nasconde un passato di dolore.

Il loro viaggio li costringe ad affrontare non solo mostri e demoni fisici, ma anche le tentazioni della propria anima. Mentre il legame tra la strega e il guerriero si evolve tra sospetto e necessità, entrambi dovranno fare i conti con la natura stessa del potere che stanno cercando: una forza antica che non si lascia dominare facilmente e che richiede sacrifici che nessuno dei due aveva previsto.

Analisi del finale (Spoiler)

Attenzione spoiler: Nel finale, Gray Alys comprende che il potere mutaforma non è un oggetto da possedere, ma un’essenza che trasforma profondamente chi lo invoca. Il destino dei protagonisti si compie in un confronto poetico e brutale dove la strega deve scegliere tra la sua ambizione e l’umanità ritrovata grazie a Boyce. La conclusione, fedele allo spirito cinico e oscuro di George R.R. Martin, lascia i protagonisti cambiati per sempre, sottolineando che nelle Terre Perdute nulla si ottiene senza perdere una parte di sé stessi.

Cast completo del film In the Lost Lands

Di seguito il cast completo della pellicola: