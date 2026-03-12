Il grande cinema a sfondo spirituale trova spazio nella prima serata di Tv2000 con il film Petra di San Giuseppe, un’opera biografica intensa e commovente che ripercorre l’esistenza straordinaria di Ana Josefa Pérez Florido. Il film non è solo il ritratto di una religiosa, ma il racconto di una rivoluzione silenziosa mossa dalla carità in un’epoca di grandi disuguaglianze sociali. Attraverso una ricostruzione storica accurata, la pellicola ci porta nel cuore della Spagna del XIX secolo, dove la povertà e l’abbandono erano condizioni comuni per migliaia di persone.

La narrazione si concentra sulla forza di volontà di una donna che, contro i pregiudizi del suo tempo e le convenzioni sociali, decide di non voltarsi dall’altra parte di fronte alla sofferenza. Petra di San Giuseppe emerge così come un tributo alla resilienza femminile e alla fede incrollabile, offrendo uno sguardo profondo sulle radici di un’opera assistenziale che ancora oggi opera in tutto il mondo attraverso la Congregazione delle Madri degli Abbandonati.

Regia, produzione e protagonisti del film Petra di San Giuseppe

La regia del film è affidata a Pablo Moreno, un autore ormai esperto nel genere biografico e religioso, capace di infondere umanità e realismo a figure storiche legate alla Chiesa. La produzione è interamente spagnola e si avvale di una cura meticolosa nei costumi e nelle scenografie, fondamentali per trasportare lo spettatore nell’Andalusia di fine Ottocento. Il tono del racconto evita il facile sentimentalismo per concentrarsi sulla concretezza dell’azione caritativa e sulle sfide quotidiane affrontate dalla protagonista.

Nei panni di Ana (la futura Madre Petra) troviamo Marian Arahuetes, la cui interpretazione intensa restituisce sia la fragilità che la determinazione d’acciaio della beata. Al suo fianco recitano attori come Alejandro Arroyo, Carlos Cañas e Wendy Gara, che contribuiscono a creare un affresco corale di una comunità che cambia e si evolve attorno alla missione di Ana. La presenza di Roberto Chapu e Sergio Cardoso arricchisce il cast, delineando i diversi punti di vista di una società spagnola divisa tra fede tradizionale e nuove necessità sociali.

Dove è stato girato? Un viaggio tra i paesaggi dell’Andalusia

Il film è stato girato interamente in Spagna, scegliendo luoghi che hanno mantenuto intatto il loro fascino antico per garantire il massimo realismo storico:

Andalusia (Valle de Abdalajís e Málaga) : Molte riprese sono avvenute proprio nei luoghi d’origine della beata, utilizzando le piazze e le zone rurali che fecero da sfondo alla sua giovinezza.

: Molte riprese sono avvenute proprio nei luoghi d’origine della beata, utilizzando le piazze e le zone rurali che fecero da sfondo alla sua giovinezza. Città di Ciudad Rodrigo : Questa località è stata utilizzata per ricostruire diverse ambientazioni urbane dell’Ottocento grazie al suo centro storico perfettamente conservato.

: Questa località è stata utilizzata per ricostruire diverse ambientazioni urbane dell’Ottocento grazie al suo centro storico perfettamente conservato. Edifici religiosi e conventi: Gli interni sono stati girati in reali strutture d’epoca, permettendo di restituire il silenzio e la sacralità dei momenti di preghiera e riflessione di Ana.

Trama del film Petra di San Giuseppe

Ana Josefa vive a Valle de Abdalajís, una tranquilla cittadina andalusa. Nonostante le prospettive di una vita agiata e di un matrimonio sereno, la giovane avverte una chiamata diversa: un impulso irrefrenabile a soccorrere chi vive ai margini della società. In un periodo in cui gli anziani soli venivano spesso lasciati a se stessi e gli orfani non avevano protezione, Ana decide di aprire la propria casa e il proprio cuore a “quelli che nessuno vuole”.

Insieme a un piccolo gruppo di amiche fidate, che condividono la sua stessa visione, avvia un’opera caritativa che sfida le convenzioni dell’epoca. Nonostante le scarse risorse economiche e l’iniziale diffidenza delle autorità locali, la sua missione cresce rapidamente. Il film segue la trasformazione di Ana in Madre Petra di San Giuseppe, documentando il viaggio faticoso verso Barcellona per fondare il celebre Santuario di San Giuseppe della Montagna, che diventerà il simbolo della sua dedizione verso gli abbandonati.

Spoiler finale: l’eredità di una beata

Spoiler: Il finale del film celebra il trionfo della carità sulla burocrazia e sulle difficoltà. Dopo anni di fatiche, Madre Petra riesce a vedere consolidata la sua Congregazione, ottenendo il riconoscimento ufficiale nonostante le numerose prove di fede affrontate. Le scene finali mostrano la protagonista ormai anziana, circondata dall’affetto di coloro che ha salvato dalla strada, mentre la sua opera si espande oltre i confini dell’Andalusia. Il film si chiude con immagini che collegano la storia passata alla realtà attuale delle Madri degli Abbandonati, evidenziando come il carisma di Madre Petra, beatificata da Giovanni Paolo II nel 1994, sia più vivo che mai.

Cast completo del film Petra di San Giuseppe

Il cast ha saputo dare volto e voce ai protagonisti di questa epopea spirituale: