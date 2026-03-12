Il celebre giornalista britannico torna a scuotere le coscienze con Louis Theroux dentro la manosfera, un potente film documentario disponibile sulla piattaforma streaming Netflix. In questa nuova indagine, Theroux si immerge in uno degli angoli più oscuri e controversi del web contemporaneo: la cosiddetta “manosfera”. Si tratta di un ecosistema digitale vasto e ramificato, dove influencer, coach relazionali e figure carismatiche promuovono una visione della mascolinità radicale, spesso intrisa di antifemminismo e misoginia.

Il documentario non si limita a osservare il fenomeno dall’esterno, ma cerca di comprenderne le radici psicologiche e sociologiche. Theroux, fedele al suo stile pacato ma incisivo, mette a nudo le contraddizioni di un mondo che promette “redenzione” agli uomini frustrati, trasformando però il loro disagio in un’arma politica e in un’industria multimilionaria. La pellicola è diventata in breve tempo uno dei titoli più discussi di Netflix, accendendo il dibattito sulla responsabilità degli algoritmi nella diffusione di ideologie estremiste.

Regia, produzione e protagonisti del film Louis Theroux dentro la manosfera

La regia è firmata dallo stesso Louis Theroux, che qui conferma la sua straordinaria capacità di ottenere confessioni sorprendenti dai suoi interlocutori senza mai ricorrere all’aggressività. La produzione è un’eccellenza statunitense e britannica, che garantisce un montaggio serrato e un accesso privilegiato a spazi che solitamente restano chiusi ai media tradizionali. Il taglio investigativo è diretto e crudo, privo di filtri moralistici preventivi, per permettere allo spettatore di formarsi un’opinione basata sui fatti.

Tra i protagonisti principali, oltre allo stesso Louis Theroux nel ruolo di guida e osservatore, spiccano figure di primo piano della scena digitale come Sneako, uno degli influencer più seguiti e controversi, capace di muovere milioni di visualizzazioni con discorsi sulla “vera mascolinità”. Il documentario dà voce anche a seguaci anonimi, giovani uomini che spiegano perché si sono sentiti attratti da queste dottrine, offrendo uno spaccato generazionale inquietante ma necessario.

Dove è stato girato? Dall’estetica dei social alla realtà urbana

Le riprese del documentario si sono svolte principalmente tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, seguendo la geografia dei principali hub della creazione di contenuti online:

Studi di registrazione e ville degli influencer : Location spesso opulente a Miami e Londra, dove vengono prodotti i video che alimentano la manosfera, simboli del successo materiale promesso ai seguaci.

: Location spesso opulente a Miami e Londra, dove vengono prodotti i video che alimentano la manosfera, simboli del successo materiale promesso ai seguaci. Ambienti urbani e periferici : Luoghi dove la manosfera esce dal digitale per manifestarsi in raduni o incontri dal vivo, evidenziando il legame tra isolamento fisico e radicalizzazione online.

: Luoghi dove la manosfera esce dal digitale per manifestarsi in raduni o incontri dal vivo, evidenziando il legame tra isolamento fisico e radicalizzazione online. Set per interviste frontali: Spazi neutri dove Theroux incalza i suoi ospiti, creando un contrasto visivo tra la staticità della conversazione e la frenesia dei contenuti social mostrati.

Trama del film Louis Theroux dentro la manosfera

Louis Theroux intraprende un viaggio nel cuore pulsante della manosfera per decodificare il linguaggio e le strategie di una rete che sembra crescere in modo esponenziale. Il documentario analizza le diverse correnti che compongono questo universo: dai sostenitori della filosofia “Red Pill” (ispirata a Matrix, intesa come il risveglio verso una presunta verità sgradevole sul dominio femminile), agli incel (celibi involontari), fino agli influencer “Alpha Male” che vendono corsi di seduzione e auto-aiuto finanziario.

Il documentario segue Theroux mentre partecipa a sessioni di streaming, intervista creatori di contenuti virali e osserva come il risentimento maschile venga monetizzato. Attraverso dialoghi spesso tesi, il giornalista mette i protagonisti di fronte alle conseguenze delle loro parole, analizzando l’impatto che queste hanno sulle relazioni umane, sulla percezione del genere e sulla sicurezza delle donne. Non mancano momenti di confronto diretto dove la logica circolare degli influencer viene messa in crisi dalla calma razionalità di Theroux.

Spoiler finale: la verità dietro il mito dell’Alpha

Spoiler: Nel finale del documentario, Louis Theroux giunge a una conclusione amara ma lucida. La manosfera non è, come sostiene di essere, un movimento di emancipazione o di supporto psicologico per uomini in difficoltà. Si rivela invece come un’industria cinica e altamente redditizia che si nutre delle vulnerabilità e delle crisi d’identità dei giovani. Theroux evidenzia come i leader di queste comunità spesso non credano nemmeno integralmente ai messaggi che diffondono, ma li utilizzino come esche per generare traffico, clic e abbonamenti. Il film si chiude con un avvertimento: la normalizzazione di questo linguaggio tossico sui social media rischia di produrre danni permanenti nel tessuto sociale, creando un solco sempre più profondo tra i generi.

Cast completo del film Louis Theroux dentro la manosfera

Nel documentario, le persone coinvolte interpretano se stesse in un contesto di realtà documentata: