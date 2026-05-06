Regia, produzione e protagonisti del film Gli indifferenti

La direzione tecnica di questo progetto appartiene a Leonardo Guerra Seràgnoli, il quale firma una regia coraggiosa che attualizza le tematiche moraviane rendendole coerenti con le dinamiche del nuovo millennio. La produzione vanta un’origine interamente italiana e schiera un cast di altissimo profilo, capace di restituire la complessità psicologica dei personaggi originali. Inoltre, l’attrice Valeria Bruni Tedeschi interpreta Mariagrazia, la madre fragile e ossessionata dall’appartenenza sociale, offrendo una prova di rara intensità emotiva.

Accanto a lei, Edoardo Pesce incarna Leo, l’antagonista manipolatore che orchestra la rovina della famiglia con fredda determinazione. La gioventù romana risalta invece attraverso le interpretazioni di Vincenzo Crea e Beatrice Grannò, i quali danno corpo rispettivamente a Carlo e Maria, i due figli schiacciati dal peso dell’eredità familiare. Parallelamente, la partecipazione di Giovanni Anzaldo completa un mosaico umano dove ogni attore contribuisce a creare un’atmosfera di costante tensione sotterranea. Seràgnoli focalizza l’attenzione sui dialoghi taglienti e sui silenzi carichi di significato, eliminando ogni distrazione superflua per lasciare che l’immoralità dei personaggi emerga con tutta la sua forza devastante. In questo modo, la pellicola si posiziona come uno dei titoli più significativi del cinema d’autore prodotto nel Lazio negli ultimi anni, confermando la vitalità creativa di Roma.

Dove è stato girato? Le location nella Roma borghese

Le riprese de Gli indifferenti hanno interessato esclusivamente il territorio di Roma, selezionando luoghi che sottolineano il distacco dei personaggi dalla realtà quotidiana. La produzione ha scelto con cura:

Quartieri residenziali storici: aree come i Parioli o il quartiere Prati , che conservano l’aura di una borghesia un tempo florida.

aree come i o il quartiere , che conservano l’aura di una borghesia un tempo florida. Appartamenti di design: interni moderni e asettici situati nel cuore di Roma , selezionati per riflettere la freddezza delle relazioni umane.

interni moderni e asettici situati nel cuore di , selezionati per riflettere la freddezza delle relazioni umane. Locali esclusivi della Capitale: ristoranti e club che contestualizzano la storia nella vita notturna d’élite dell’Italia centrale.

Trama del film Gli indifferenti: il declino di una famiglia

La vicenda ruota attorno a Maria e Carlo, due fratelli che convivono con la madre Mariagrazia in un lussuoso appartamento romano che la famiglia non può più permettersi. La donna vive una dipendenza economica e psicologica totale nei confronti di Leo, un uomo d’affari privo di scrupoli che ha instaurato con lei una relazione basata sul puro tornaconto personale. Mariagrazia nutre l’illusione che Leo nutra per lei un amore sincero, ma in realtà l’uomo pianifica sistematicamente di impossessarsi dell’attico di famiglia, l’ultimo bene di valore rimasto ai protagonisti dopo anni di sprechi.

In questo scenario di degrado, Maria subisce il fascino ambiguo e pericoloso di Leo, instaurando con lui un legame che rasenta l’autolesionismo. Contemporaneamente, Carlo assiste impotente agli eventi, afflitto da un cronico senso di inutilità che gli impedisce di prendere in mano le redini della propria vita. Di conseguenza, l’intera famiglia sperimenta una paralisi emotiva causata dalla paura viscerale del cambiamento e da un torpore esistenziale che rende tutti, appunto, indifferenti. Pertanto, quando le reali intenzioni criminali di Leo iniziano a palesarsi, i due giovani fratelli affrontano un confronto brutale con la propria passività. La narrazione procede con un ritmo incalzante, evidenziando come la mancanza di coraggio porti inevitabilmente alla distruzione dei legami affettivi più cari, tra le strade di una Roma distratta e crudele.

Spoiler finale: l’immobilismo delle coscienze

Nelle sequenze conclusive, Maria e Carlo ottengono finalmente la prova definitiva della manipolazione operata da Leo. Nonostante l’evidenza dei fatti, Mariagrazia sceglie deliberatamente di ignorare la verità, preferendo rifugiarsi in un mondo di finzione piuttosto che affrontare la miseria morale ed economica. I due fratelli, pur comprendendo l’abisso in cui sono caduti, non trovano la forza necessaria per ribellarsi o per denunciare l’uomo. Il film termina dunque con un epilogo amaro e profondamente malinconico, fedele alla poetica di Moravia: la sola consapevolezza del male non produce alcun cambiamento se non si accompagna a un’azione risoluta. La famiglia resta così prigioniera del proprio appartamento e della propria indifferenza, mentre l’alba sorge su una Roma che prosegue imperturbabile il suo cammino verso il domani.

Cast completo del film Gli indifferenti

Il cast di questa produzione italiana riesce a dare vita a personaggi respingenti eppure tragicamente umani, catturando perfettamente l’essenza della borghesia capitolina. Ecco l’elenco completo degli interpreti principali che hanno partecipato al progetto:

Valeria Bruni Tedeschi : interpreta la fragile Mariagrazia, perno centrale della decadenza familiare.

: interpreta la fragile Mariagrazia, perno centrale della decadenza familiare. Edoardo Pesce : incarna il cinico e calcolatore Leo, motore dell’intrigo economico.

: incarna il cinico e calcolatore Leo, motore dell’intrigo economico. Vincenzo Crea : presta il volto al disilluso Carlo, simbolo della gioventù paralizzata.

: presta il volto al disilluso Carlo, simbolo della gioventù paralizzata. Beatrice Grannò : interpreta l’inquieta e tormentata Maria, vittima del fascino del predatore.

: interpreta l’inquieta e tormentata Maria, vittima del fascino del predatore. Giovanni Anzaldo : partecipa nel ruolo di Michele.

: partecipa nel ruolo di Michele. Awa Ly: interpreta il personaggio di Lisa.

Grazie alla loro collaborazione, il film trasmette un messaggio universale sulla responsabilità individuale, rendendo omaggio a uno dei più grandi autori della letteratura del Novecento italiano.