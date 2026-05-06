Mercoledì 6 maggio prende il via, su Real Time, il format Turisti per case 2. La prima puntata della seconda edizione dello show è visibile dalle ore 21:30 circa.

Turisti per case 2, non cambiano i giudici

Turisti per case 2 è composta da un totale di cinque appuntamenti, in onda per altrettante settimane nel prime time di Real Time. Lo show, realizzato dalla società Stand By Me per conto della Warner Bros. Discovery, si basa sulla ricerca dell’host ideale, ovvero il padrone di casa delle strutture ricettive del nostro paese in grado di far sentire a proprio agio i protagonisti.

Nel programma tornano, nel ruolo di giudici, i tre volti già coinvolti nel primo ciclo di appuntamenti. Per tale motivo ci sono Ida Di Filippo e Gianluca Torre, amati agenti immobiliari di Casa a prima vista, oltre a Tommaso Zorzi, da qualche anno nel cast di esperti di Cortesie per gli ospiti.

Le novità

In occasione dell’arrivo della seconda edizione sono introdotte alcune novità nel regolamento di Turisti per case. In ogni puntate, i tre esperti, a turno, esprimono un desiderio per una vacanza, individuando una destinazione. Gli altri due selezionano altrettante strutture, nelle quali trascorrere un breve soggiorno. Solo chi ha espresso il desiderio valuta la struttura con le categorie relative alla Posizione, Home Tour, Esperienza e Ospitalità. Per farlo, assegna un giudizio fra Non ci siamo, Ok, Buono e Top.

Al termine del soggiorno, chi ha lanciato la sfida assegna al compagno di viaggio che ha saputo interpretare meglio il suo desiderio il Super Top, che vale doppio. Questo si aggiunge ai giudizi già espressi e decreta il vincitore di puntata.

Turisti per case 2, la prima puntata in Salento

La prima puntata di Turisti per case 2 è ambientata in Salento. A decidere la location della puntata è Tommaso Zorzi, che dunque ha deciso di portare la trasmissione nella nota località turistica della Puglia.

Per cercare di accontentare il collega, Ida ha deciso di puntare su Masseria Palane. La struttura è gestita dalle sorelle Roberta e Linda, che hanno deciso di trasferirsi dal Friuli. Le due hanno raccontato: “Ci siamo rese conto che lavoravamo tanto, ma vivevamo poco. Così ci siamo domandate se lavorare nel posto che amavano, ovvero il Salento, potesse essere una soluzione. I turisti vengono da noi perché cercano il relax e il silenzio“.

La scelta di Gianluca Torre, invece, è Palazzo Piccinno. I proprietari sono Marco e Richard, che raccontano: “Noi non volevamo una Puglia da cartolina, ma una Puglia creativa e contemporanea. Abbiamo viaggiato tanto per il mondo e Palazzo Piccinno e il riassunto di tutto ciò che di buono abbiamo visto viaggiando“.