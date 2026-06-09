Questa sera su Rai 5 va in onda Le vele scarlatte, film drammatico del 2022 diretto da Pietro Marcello. Il titolo originale è L’Envol ed è liberamente ispirato al romanzo Le vele scarlatte di Aleksandr Grin.

Ambientato nel nord della Francia dopo la Prima Guerra Mondiale, il film racconta la storia di Juliette, una giovane donna cresciuta con il padre Raphaël, reduce dal fronte. Tra realismo, musica e suggestioni fiabesche, Le vele scarlatte costruisce un racconto poetico sul desiderio di libertà, sull’attesa e sulla possibilità di cambiare il proprio destino.

Regia, produzione e protagonisti del film “Le vele scarlatte”

Le vele scarlatte è diretto da Pietro Marcello, regista italiano noto per il suo cinema sospeso tra documentario, memoria storica e racconto popolare. Dopo il successo di Martin Eden, il cineasta porta sullo schermo una favola adulta, ambientata in una Francia rurale e segnata dalle conseguenze della guerra.

La sceneggiatura è firmata da Pietro Marcello, Maurizio Braucci e Maud Ameline, con il contributo di Geneviève Brisac. Il film è una coproduzione tra Francia, Italia e Germania, con il coinvolgimento di realtà come Rai Cinema, Avventurosa, CG Cinéma e The Match Factory.

La protagonista è Juliette, interpretata da Juliette Jouan, una giovane solitaria, appassionata di canto e musica, cresciuta in un villaggio dove viene spesso guardata con sospetto. Accanto a lei c’è il padre Raphaël, interpretato da Raphaël Thiéry, un uomo silenzioso e ferito dalla guerra, che cerca di proteggerla e crescerla con le proprie mani.

Nel cast troviamo anche Louis Garrel nel ruolo di Jean, aviatore che entra nella vita di Juliette come una figura quasi leggendaria, Noémie Lvovsky, Yolande Moreau, Ernst Umhauer e François Négret. La vicenda si muove tra villaggi, campi, fiumi e cieli aperti, trasformando la storia in una fiaba storica sul lavoro, l’amore e l’immaginazione.

Dove è stato girato?

Le vele scarlatte è stato girato in Francia, con riprese realizzate soprattutto tra Normandia e Alta Francia. Queste regioni sono fondamentali per ricreare l’atmosfera del nord francese del primo Novecento, segnato dal ritorno dei soldati, dalla povertà rurale e da una quotidianità sospesa tra fatica e speranza.

Tra le location indicate per il film figura anche Guerville, località della Senna Marittima, in Normandia. Il paesaggio francese diventa parte integrante della narrazione: campi, botteghe, case semplici, rive del fiume e piccoli villaggi restituiscono il mondo in cui crescono Juliette e Raphaël.

La scelta della Francia non è soltanto geografica, ma anche poetica. Pietro Marcello utilizza questi luoghi per costruire un racconto che sembra appartenere a un tempo sospeso. Le ambientazioni naturali e rurali accompagnano il percorso di Juliette, giovane donna che sogna di essere portata via da quelle famose vele scarlatte annunciate da una profezia.

Trama del film “Le vele scarlatte”

La trama di Le vele scarlatte si apre nel nord della Francia, poco dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Raphaël, un soldato reduce dal fronte, torna al proprio villaggio e scopre che la moglie è morta. Ad attenderlo c’è la figlia Juliette, ancora piccola, che lui decide di crescere da solo.

Raphaël è un uomo rude, silenzioso e profondamente segnato dalla guerra, ma possiede una grande abilità manuale. Lavora il legno, costruisce oggetti e cerca di trasmettere alla figlia il valore del lavoro e della dignità. Juliette, crescendo, diventa una giovane donna sensibile, indipendente e appassionata di musica.

Nel villaggio, però, Juliette viene considerata diversa. La sua indole sognatrice, la sua voce e il suo desiderio di libertà la isolano dagli altri abitanti, soprattutto dagli uomini che non comprendono la sua forza interiore. Un giorno, lungo la riva di un fiume, incontra una maga che le predice l’arrivo di alcune vele scarlatte destinate a portarla lontano.

Da quel momento, Juliette continua a credere nella profezia. Il suo sogno sembra impossibile, finché nella sua vita non arriva Jean, un aviatore affascinante che precipita letteralmente dal cielo. L’incontro tra Juliette e Jean apre una nuova possibilità: quella di immaginare un futuro diverso, oltre il villaggio, oltre il giudizio degli altri e oltre la solitudine.

Spoiler finale

Nel finale di Le vele scarlatte, la profezia che accompagna Juliette fin dall’infanzia trova una forma concreta. Dopo anni di attesa, sogni e isolamento, la giovane vede finalmente realizzarsi l’immagine delle vele scarlatte, simbolo della possibilità di lasciare il villaggio e scegliere una vita diversa.

L’arrivo di Jean rappresenta per Juliette l’occasione di superare i confini del mondo in cui è cresciuta. L’aviatore non è soltanto una figura romantica, ma diventa il segno di un altrove possibile, di una libertà che la protagonista ha sempre custodito dentro di sé.

Il finale non cancella il dolore né la durezza della vita di Raphaël e Juliette, ma li trasforma in una favola di emancipazione. Raphaël, pur essendo un padre protettivo e legato alla terra, comprende che la figlia deve seguire il proprio destino. Il suo amore si manifesta anche nella capacità di lasciarla andare.

La conclusione di Le vele scarlatte resta sospesa tra realtà e fiaba: Juliette non viene semplicemente salvata, ma sceglie di credere fino in fondo nella propria possibilità di cambiamento. Le vele scarlatte diventano così il simbolo della libertà, della fiducia e del potere dell’immaginazione.

Cast completo del film “Le vele scarlatte”

Il cast di Le vele scarlatte riunisce interpreti francesi e internazionali, guidati dalla giovane Juliette Jouan e da Raphaël Thiéry. I personaggi principali danno corpo a una storia intima, poetica e popolare, sospesa tra il realismo della Francia rurale e la dimensione della fiaba.