Questa sera su Rai 4 va in onda Hostage Radio, thriller del 2019 diretto da Pedro C. Alonso. Il titolo originale del film è Feedback e racconta una notte di terrore ambientata quasi interamente all’interno di uno studio radiofonico londinese.

Al centro della storia c’è Jarvis Dolan, popolare conduttore radiofonico noto per il suo stile aggressivo e provocatorio. Durante una diretta notturna, due uomini mascherati irrompono negli studi e trasformano il programma in un sequestro in tempo reale. Quella che doveva essere una normale trasmissione diventa una confessione forzata davanti a migliaia di ascoltatori.

Regia, produzione e protagonisti del film “Hostage Radio”

Hostage Radio è diretto da Pedro C. Alonso, regista spagnolo al suo primo lungometraggio. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Pedro C. Alonso insieme ad Alberto Marini, autore e produttore legato al cinema thriller e horror. Il film è una produzione tra Spagna e Stati Uniti, girata in lingua inglese con un cast internazionale.

Il protagonista è Jarvis Dolan, interpretato da Eddie Marsan, un conduttore radiofonico britannico famoso per le sue opinioni taglienti e per la capacità di dominare il dibattito pubblico. Jarvis conduce un talk show notturno da Londra, dove commenta politica, attualità e temi sociali con toni spesso duri.

Accanto a lui troviamo Paul Anderson nel ruolo di Andrew Wilde, ex collega e figura chiave del passato di Jarvis, Ivana Baquero nel ruolo di Claire, giovane collaboratrice della radio, e Richard Brake nel ruolo di Hunter, uno degli uomini che irrompono nello studio. Nel cast compaiono anche Alexis Rodney, Oliver Coopersmith, Nacho Aldeguer, Alana Boden e Anthony Stewart Head.

Il film punta tutto sulla tensione claustrofobica. La radio diventa una trappola, il microfono si trasforma in un’arma e la diretta costringe Jarvis Dolan a fare i conti con segreti che aveva provato a seppellire.

Dove è stato girato?

Hostage Radio è ambientato principalmente a Londra, all’interno degli studi di una radio privata dove Jarvis Dolan conduce il suo programma notturno. L’ambientazione londinese è fondamentale per il tono del film: il talk show, il dibattito politico e l’atmosfera urbana costruiscono il contesto pubblico in cui esplode il sequestro.

Le riprese principali, però, sono state realizzate in Spagna, in Galizia, negli studi Tex 45, situati nelle vicinanze di A Coruña. Qui la produzione ha ricostruito gli interni della radio londinese, compresi lo studio centrale, i corridoi, gli uffici e gli spazi tecnici in cui si svolge gran parte della vicenda.

Una parte degli esterni è stata girata anche a Londra, così da rafforzare l’ambientazione britannica della storia. La scelta di concentrare quasi tutto il film in un unico studio radiofonico permette alla regia di Pedro C. Alonso di creare un thriller chiuso, teso e soffocante, dove ogni stanza può diventare una minaccia.

Trama del film “Hostage Radio”

La trama di Hostage Radio segue Jarvis Dolan, un conduttore radiofonico celebre e controverso. Jarvis è abituato a controllare la scena: parla al pubblico, provoca gli ascoltatori, affronta temi politici delicati e non teme lo scontro. Una notte, durante la diretta del suo programma, tutto cambia improvvisamente.

Negli studi radiofonici fanno irruzione due uomini mascherati e armati. I sequestratori prendono il controllo della radio, minacciano Jarvis, i suoi collaboratori e chiunque provi a intervenire. Il conduttore viene costretto a continuare la trasmissione come se nulla fosse, ma seguendo le istruzioni dei suoi aggressori.

I rapitori non vogliono soltanto denaro o visibilità. Il loro obiettivo è costringere Jarvis Dolan a confessare in diretta un segreto legato al suo passato. Il programma si trasforma così in un processo pubblico, seguito dagli ascoltatori mentre la tensione cresce minuto dopo minuto.

All’interno dello studio, anche Claire viene coinvolta nella trappola. La giovane collaboratrice cerca di capire come sopravvivere e come aiutare Jarvis, ma ogni tentativo di ribellione può avere conseguenze fatali. Intanto emerge il legame con Andrew Wilde, ex partner radiofonico di Jarvis, e con un episodio oscuro che ha segnato la vita dei protagonisti.

Più la notte avanza, più il controllo di Jarvis Dolan si sgretola. L’uomo che viveva di parole viene costretto a usare la voce non per dominare gli altri, ma per rivelare una verità capace di distruggerlo.

Spoiler finale

Nel finale di Hostage Radio, si scopre che il sequestro non è casuale. Gli uomini mascherati vogliono vendetta per una vicenda legata al passato di Jarvis Dolan e Andrew Wilde. I due erano coinvolti in un episodio di violenza e abuso che aveva distrutto la vita di una giovane donna, e per anni Jarvis aveva cercato di mantenere tutto nascosto.

La diretta radiofonica diventa quindi uno strumento di punizione. Jarvis viene obbligato a confessare pubblicamente ciò che ha fatto e ciò che ha coperto. La sua immagine di conduttore brillante, sicuro e intoccabile crolla davanti agli ascoltatori, mentre la verità emerge in modo sempre più brutale.

La tensione raggiunge il culmine quando la situazione nello studio degenera. I rapitori non sono mossi soltanto dal desiderio di smascherare Jarvis, ma anche dal bisogno di fargli pagare il dolore causato. Il conduttore comprende troppo tardi che la notte in radio è stata costruita per trasformare la sua voce nella prova definitiva contro di lui.

Il finale lascia un senso cupo e disturbante: Jarvis Dolan sopravvive alla notte, ma la sua vita pubblica e privata è distrutta. La confessione in diretta ha ormai raggiunto tutti, trasformando il suo stesso programma nel luogo della sua condanna morale. Hostage Radio si chiude così come un thriller sulla colpa, sulla vendetta e sul potere devastante della verità quando viene resa pubblica.

Cast completo del film “Hostage Radio”

Il cast di Hostage Radio è guidato da Eddie Marsan, protagonista di un thriller costruito quasi interamente sulla pressione psicologica e sulla tensione della diretta radiofonica. Accanto a lui ci sono attori britannici, spagnoli e internazionali che danno volto ai colleghi della radio, ai sequestratori e alle figure legate al passato di Jarvis Dolan.