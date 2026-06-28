Su Netflix è disponibile Little Brother, commedia del 2026 diretta da Matt Spicer. Il film mette insieme John Cena ed Eric André in una storia di amicizia, caos e famiglia scelta, costruita attorno a un rapporto nato molti anni prima grazie a un programma di mentoring.

Il protagonista è Rudd, affermato agente immobiliare con una vita perfettamente organizzata. Il suo equilibrio viene sconvolto quando ricompare Marcus, il ragazzo a cui aveva fatto da “fratello maggiore” durante il liceo e che, dopo anni di distanza, è ancora convinto che Rudd sia la persona più importante della sua vita.

Regia, produzione e protagonisti del film Little Brother

Little Brother è diretto da Matt Spicer, regista già noto per Ingrid Goes West. La sceneggiatura è firmata da Jarrad Paul e Andrew Mogel, mentre la produzione è affidata a David Bernad e Ruben Fleischer.

Il protagonista è Rudd, interpretato da John Cena. È un agente immobiliare famoso, ambizioso e molto attento alla propria immagine. Ha costruito una vita apparentemente perfetta insieme alla moglie Deirdre, ma dietro il successo nasconde una forte necessità di controllare ogni cosa.

Eric André interpreta Marcus, l’ex ragazzo seguito da Rudd in un programma di mentoring. Marcus è imprevedibile, istintivo e incapace di rispettare le regole sociali che Rudd considera fondamentali. Quando torna nella sua vita, trasforma ogni giornata in una situazione ingestibile.

Michelle Monaghan interpreta Deirdre, moglie di Rudd e figura più equilibrata della coppia. È lei a provare a mediare tra i due uomini, capendo prima di Rudd che Marcus non è soltanto un problema da risolvere, ma una persona che ha bisogno di sentirsi accettata.

Nel cast ci sono anche Sherry Cola, Christopher Meloni, Ego Nwodim, Caleb Hearon, Ben Ahlers e Sarah Ramos.

Dove è stato girato?

Little Brother è ambientato a New York, nel mondo competitivo degli agenti immobiliari di successo. Le riprese principali sono state realizzate tra New Jersey e New York City.

La produzione ha lavorato in particolare nell’area di Jersey City, Montclair e in altre zone del Nord del New Jersey. Gli ambienti urbani, gli uffici immobiliari, le abitazioni di lusso e i quartieri residenziali accompagnano il contrasto tra la vita ordinata di Rudd e il caos portato da Marcus.

L’ambientazione è importante per il tono del film. Rudd vive in un mondo fatto di appuntamenti, vendite, clienti importanti e immagine pubblica. Marcus, invece, entra in quello spazio senza rispettarne le regole e costringe il protagonista a mettere in discussione tutto ciò che aveva costruito.

Trama del film Little Brother

La trama di Little Brother segue Rudd, agente immobiliare di grande successo. La sua carriera procede bene, il matrimonio con Deirdre sembra stabile e la sua vita è programmata nei minimi dettagli.

Tutto cambia quando Marcus torna improvvisamente a cercarlo. I due si erano conosciuti anni prima, quando Rudd aveva partecipato a un programma di mentoring diventando il “fratello maggiore” del ragazzo. Per Rudd quell’esperienza è ormai un ricordo lontano, mentre Marcus ha continuato a considerarlo una figura fondamentale.

Marcus si presenta nella vita di Rudd nel momento peggiore possibile. L’agente immobiliare è impegnato in una fase delicata della carriera e deve proteggere una reputazione costruita con fatica. L’arrivo dell’ex protetto mette però in crisi la sua routine e lo costringe a fare i conti con un passato che aveva scelto di ignorare.

Deirdre prova a creare un rapporto tra i due, ma le differenze sono evidenti. Rudd è rigido, controllato e concentrato sul successo. Marcus è spontaneo, invadente e incapace di accettare i confini che gli vengono imposti.

Il loro incontro genera una serie di situazioni assurde, imbarazzanti e imprevedibili. Dietro la commedia, però, emerge il tema centrale del film: che cosa significa davvero essere responsabili di qualcuno, anche quando quel rapporto non è legato dal sangue?

Spoiler finale

Nel finale di Little Brother, Rudd comprende di aver trattato Marcus come un peso e di aver cercato soltanto di liberarsi di lui per proteggere la propria immagine.

Dopo una serie di errori, Rudd legge i messaggi e le email che Marcus gli aveva inviato nel corso degli anni. Capisce così quanto il ragazzo abbia continuato a cercarlo, sperando di recuperare quel legame nato durante il programma di mentoring.

Rudd decide quindi di affrontare pubblicamente le proprie responsabilità durante un evento dedicato al rapporto tra “fratelli maggiori” e “fratelli minori”. Ammette di aver sbagliato e di non essere stato presente per Marcus come avrebbe dovuto.

Dopo il discorso, Rudd va a cercare Marcus e riesce a riavvicinarsi a lui. I due scelgono di ricostruire il rapporto, stavolta senza fingere che tutto possa essere semplice o perfetto.

Nel finale Marcus entra davvero a far parte della famiglia di Rudd e Deirdre. I due uomini arrivano perfino a collaborare nell’attività immobiliare, trasformando un legame nato per caso in una relazione più sincera e consapevole.

Cast completo del film Little Brother

Il cast di Little Brother è guidato da John Cena ed Eric André, protagonisti di una commedia che alterna umorismo irriverente e una storia di amicizia difficile da definire.

John Cena : Rudd

: Rudd Eric André : Marcus

: Marcus Michelle Monaghan : Deirdre

: Deirdre Sherry Cola : Mia

: Mia Christopher Meloni : Josh

: Josh Ego Nwodim : Lenore

: Lenore Caleb Hearon : Olly

: Olly Ben Ahlers : Kieran

: Kieran Sarah Ramos : Hailey

: Hailey Bryce Gheisar : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Pilot Bunch: ruolo non specificato

Dove vedere Little Brother in streaming

Little Brother è disponibile in streaming su Netflix dal 26 giugno 2026.

Il film è una commedia per adulti che unisce il tono irriverente di Eric André alla presenza più controllata e sentimentale di John Cena. Al centro resta il rapporto tra Rudd e Marcus, due uomini che non sono fratelli biologici ma che devono capire se possono diventarlo davvero.

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