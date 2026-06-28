Domenica 28 giugno, su Rete 4, sono in onda gli appuntamenti intitolati Delitto al campus e Il mietitore di Delitti ai Caraibi 4. La serie prende il via alle ore 21:20 circa.

Delitti ai Caraibi 4 Delitto al campus, regista e dove è girata

Ideata da Éric Eider, Ivan Piettre e Thierry Sorel, la serie è realizzata dalle società Fédération Entertainment e France Télévisions. Il progetto, infatti, è realizzato in Francia e la serie, diffusa a livello internazionale con il titolo di Tropiques criminels, è girata nel suggestivo territorio delle Antille Francesi.

La quarta stagione è composta da un totale di otto episodi dalla durata di circa un’ora ciascuno. Oltre che in televisione è possibile seguire il titolo anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

I primi due episodi sono andati in onda su Rete 4 la scorsa domenica 21 giugno e hanno tenuto compagnia a una media di 491 mila spettatori, con una share del 3,6%.

Delitti ai Caraibi 4 Delitto al campus, la trama

Nel corso della puntata di Delitti ai Caraibi 4 dal titolo Delitto al campus, le protagoniste Melissa e Gaelle devono lavorare per risolvere un intricato caso di omicidio. La vittima è una giovane studentessa, il cui corpo privo di vita è rinvenuto nei pressi dell’università che frequentava giornalmente.

Le detective, ben presto, scoprono che la vittima, per mantenersi, lavorava come camgirl, ovvero effettuava video erotici in cambio di denaro. Intanto, le indagini delle protagoniste si concentrano su una professoressa dell’ateneo, che si scopre avere un legame molto forte con Chloé.

Il mietitore, la trama

La serata con Delitti ai Caraibi continua con l’appuntamento Il mietitore. I personaggi principali devono recarsi nella foresta, dove è stato trovato il corpo senza vita di un ragazzo. La dinamica dell’assassinio fa pensare al ritorno di un temibile serial killer che aveva terrorizzato l’isola in passato e che non è mai stato identificato. Intanto, le protagoniste sono impegnate sul versante privato: Melissa deve difendere la sua storia d’amore, mentre Gaelle deve fare i conti con inaspettate responsabilità.

Delitti ai Caraibi 4 Delitto al campus, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Delitti ai Caraibi 4.