Primitive War è il film d’azione, fantascienza e horror disponibile su Prime Video. Diretto da Luke Sparke, il film porta sullo schermo l’omonimo romanzo di Ethan Pettus, mescolando il cinema di guerra con creature preistoriche in una storia ad alta tensione ambientata durante il conflitto in Vietnam.

La vicenda segue una squadra di ricognizione americana inviata in una valle isolata per scoprire che cosa sia accaduto a un plotone di Berretti Verdi scomparso nel nulla. Ben presto i soldati capiscono che il vero nemico non è l’esercito avversario, ma qualcosa di molto più antico e letale.

Regia, produzione e protagonisti del film Primitive War

La regia di Primitive War è firmata da Luke Sparke, autore anche della sceneggiatura insieme a Michael Vassallo, tratta dal romanzo di Ethan Pettus.

La produzione è stata realizzata da Sparke Films, con la distribuzione di Samuel Goldwyn Films. Il film combina azione militare, horror e fantascienza, proponendo una rilettura del genere bellico attraverso la presenza di dinosauri sopravvissuti all’estinzione.

Il protagonista è Ryan Kwanten, che interpreta Baker, membro della squadra speciale Vulture Squad. Accanto a lui troviamo Tricia Helfer, Nick Wechsler, Jeremy Piven, Anthony Ingruber e Aaron Glenane, impegnati in una missione destinata a trasformarsi in una disperata lotta per la sopravvivenza.

Dove è stato girato?

Primitive War è stato girato principalmente nel Queensland, in Australia.

Le riprese si sono svolte tra fitte foreste tropicali e aree naturali utilizzate per ricreare la giungla del Vietnam del 1968. Numerose sequenze sono state realizzate anche nei pressi della Gold Coast, dove sono stati allestiti diversi set dedicati alle scene d’azione e agli effetti speciali.

Le ambientazioni australiane contribuiscono a creare un’atmosfera selvaggia e claustrofobica, perfetta per raccontare la missione della Vulture Squad in un territorio dominato da predatori preistorici.

Trama del film Primitive War

Nel 1968, nel pieno della guerra del Vietnam, la squadra di ricognizione americana conosciuta come Vulture Squad riceve l’ordine di raggiungere una remota valle della giungla per scoprire che fine abbia fatto un intero plotone di Berretti Verdi, scomparso senza lasciare traccia.

Guidati dall’esperto Baker, i soldati si addentrano in un territorio apparentemente deserto, trovando mezzi militari distrutti, accampamenti abbandonati e inquietanti resti umani.

La missione cambia improvvisamente natura quando il gruppo scopre che la valle ospita una popolazione di dinosauri sopravvissuti all’estinzione. Predatori giganteschi e velocissimi iniziano a cacciare i militari, costringendoli a combattere una guerra completamente diversa da quella per cui erano stati addestrati.

Tra imboscate, fughe nella giungla e continui attacchi, Baker e i suoi uomini cercano di trovare una via di fuga mentre comprendono che qualcuno conosceva già l’esistenza di quelle creature e ha cercato di mantenerne il segreto.

La Vulture Squad dovrà quindi affrontare non soltanto i dinosauri, ma anche una pericolosa cospirazione militare che rischia di trasformare la valle in un’arma biologica.

Spoiler finale

Nel finale del film, i pochi superstiti della Vulture Squad raggiungono il centro della valle, dove scoprono che l’area è stata tenuta nascosta per decenni proprio per studiare le creature preistoriche.

L’ultimo scontro vede Baker affrontare il più grande predatore della valle mentre il resto della squadra tenta di attivare gli esplosivi predisposti per distruggere l’intero complesso.

L’esplosione provoca il crollo di gran parte della valle e permette ai sopravvissuti di fuggire in elicottero, ma numerosi dinosauri riescono comunque a sopravvivere.

Prima dei titoli di coda, una delle uova rimaste intatte viene recuperata da uomini non identificati, lasciando intendere che il progetto non sia realmente terminato e aprendo la strada a possibili sviluppi futuri.

Cast completo del film Primitive War

Il cast di Primitive War riunisce attori provenienti dal cinema d’azione e dalla televisione internazionale. Ecco gli interpreti principali e i rispettivi personaggi.