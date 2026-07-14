Talk to Me è il film horror soprannaturale del 2022 in onda su Rai 4. Diretto dai fratelli Danny Philippou e Michael Philippou, al loro esordio alla regia di un lungometraggio, il film è diventato uno dei maggiori successi horror degli ultimi anni grazie a una storia che unisce possessioni demoniache, lutto e dipendenza dal soprannaturale.

La protagonista è Mia, una ragazza che non ha ancora superato la morte della madre. Quando scopre l’esistenza di una misteriosa mano imbalsamata capace di evocare gli spiriti dei defunti, decide di partecipare a un gioco che ben presto si trasforma in un incubo.

Regia, produzione e protagonisti del film Talk to Me

La regia di Talk to Me è firmata dai fratelli Danny Philippou e Michael Philippou, celebri per il canale YouTube RackaRacka. La sceneggiatura è stata scritta da Danny Philippou e Bill Hinzman, mentre la produzione è stata realizzata da Causeway Films, Bankside Films, Head Gear Films, Metrol Technology e Screen Australia.

La protagonista è Sophie Wilde, che interpreta Mia, una giovane segnata dalla perdita della madre e sempre più attratta dal mondo degli spiriti. Al suo fianco troviamo Alexandra Jensen nel ruolo di Jade, Joe Bird in quello di Riley, Otis Dhanji come Daniel e Miranda Otto, che interpreta Sue, la madre di Jade e Riley.

Dove è stato girato?

Talk to Me è stato girato interamente nello Stato dell’Australia Meridionale, in Australia.

Le riprese si sono svolte principalmente nella città di Adelaide, dove sono stati utilizzati diversi quartieri residenziali, abitazioni private e ambientazioni urbane per raccontare la quotidianità dei protagonisti. Alcune sequenze sono state realizzate anche nei dintorni della città, sfruttando location reali per aumentare il senso di realismo e tensione.

Trama del film Talk to Me

Dopo la morte della madre, Mia vive un periodo di profondo disagio emotivo. La ragazza trascorre molto tempo con la migliore amica Jade, con il fratello minore Riley e con Daniel, ex fidanzato di Jade, verso il quale Mia prova un crescente interesse.

Durante una festa, il gruppo entra in possesso di una misteriosa mano imbalsamata che permette di evocare gli spiriti pronunciando le parole “Talk to me”. Chi impugna la mano può vedere e lasciarsi possedere da un’entità soprannaturale per un massimo di novanta secondi.

All’inizio il gioco viene vissuto come un passatempo estremo da condividere sui social, ma la situazione precipita quando Riley supera il limite di tempo consentito durante una seduta spiritica.

Il ragazzo rimane gravemente posseduto e tenta di togliersi la vita sotto gli occhi degli amici. Ricoverato in ospedale in condizioni critiche, Riley continua a essere tormentato dalle entità, mentre Mia inizia a vedere sempre più spesso il presunto spirito della madre.

Convinta che la madre voglia aiutarla a salvare Riley, Mia si lascia manipolare dalle apparizioni senza rendersi conto che dietro quei messaggi si nasconde una forza malvagia intenzionata a impossessarsi definitivamente del ragazzo.

Spoiler finale

Nel finale del film, Mia comprende finalmente che lo spirito che credeva essere sua madre è in realtà un’entità demoniaca che ha sfruttato il suo dolore per manipolarla.

Le creature soprannaturali vogliono convincerla a uccidere Riley, sostenendo che soltanto così il ragazzo potrà liberarsi dalla possessione. Mia porta quindi Riley fuori dall’ospedale e raggiunge una strada trafficata con l’intenzione di sacrificarlo.

Proprio all’ultimo momento la ragazza capisce di essere stata ingannata. Per salvare Riley decide di sacrificare sé stessa, lasciandosi cadere davanti a un’automobile in corsa.

Riley sopravvive e riesce lentamente a riprendersi, mentre Mia muore a causa delle ferite riportate.

L’epilogo rivela però che la ragazza non ha trovato pace. Mia si risveglia nel mondo degli spiriti, incapace di essere vista o ascoltata dai vivi. Poco dopo una mano imbalsamata viene utilizzata durante una nuova seduta spiritica dall’altra parte del mondo.

Quando qualcuno pronuncia le parole “Talk to me”, è proprio lo spirito di Mia ad apparire davanti ai nuovi partecipanti. Il finale lascia intendere che la giovane sia diventata una delle tante entità intrappolate nella mano maledetta, destinata a evocare nuove vittime.

Cast completo del film Talk to Me

Il cast di Talk to Me è composto da giovani interpreti australiani affiancati da alcuni volti già noti del cinema internazionale. Ecco gli attori principali e i rispettivi personaggi.