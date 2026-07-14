A settembre, su Real Time, è prevista la messa in onda di Bake Off Celebrity Edition. Si tratta dello spin off dedicato ai vip di Bake Off Italia.

Bake Off Celebrity Edition, l’edizione formata da due puntate

Quella al via a settembre non sarà la prima edizione di Bake Off dedicata ai vip. Già nel 2016 e 2017, sempre su Real Time, erano andate in onda delle puntate con protagonisti volti celebri della musica e della televisione italiana. La trasmissione, tuttavia, era sparita dopo due edizioni, probabilmente anche a causa degli ascolti, che furono tutt’altro che esaltanti. Nel 2017, ad esempio, le due puntate ottennero una media share del 2,3%.

Nove anni dopo, la rete Discovery ha deciso di puntare nuovamente su Bake Off Celebrity Edition. L’edizione, prodotta da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, è formata da due puntate, fruibili oltre che in tv anche in streaming mediante l’applicazione Discovery+.

Brenda Lodigiani confermata conduttrice

Come nella versione classica, anche Bake Off Celebrity Edition è condotta da Brenda Lodigiani. In qualità di giudici torna il trio formato da Tommaso Foglia, Damiano Carrara ed Ernst Knam. Ai tre si aggiunge, in qualità di ospite speciale, Iginio Massari.

Le puntate sono ambientate nella consueta location di Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore (MB). A fronteggiarsi, nelle due puntate, ci sono otto coppie di vip, che si sfidano a suon di prove legate alla pasticceria.

Nella prima puntata non sono previste eliminazioni: tutte le otto coppie, infatti, arrivano fino alla finale. Solamente una, tuttavia, ha la possibilità di ottenere la vittoria del programma.

Bake Off Celebrity Edition, chi sono i concorrenti

Fra i concorrenti della versione vip di Bake Off ci sono Blasco Pulieri e Corrado Sassu, ovvero due fra gli amati agenti immobiliari del programma Casa a prima vista. Gareggiano, poi, le comiche Valeria Graci e Barbara Foria e gli attori Francesco Paolantoni e Arduino Speranza, protagonisti di una tournée teatrale con lo spettacolo Salotto Paolantoni.

Ai fornelli ci sono il wedding planner Enzo Miccio con Paolo Eleutieri e il comico Federico Basso accompagnato dalla moglie Sonia Cepollina. Dopo l’esperienza di qualche anno fa a Pechino Express tornano a fare coppia in uno show televisivo Giulia Salemi e sua mamma Fariba Tehrani. La content creator Elisa Maino, seguita da oltre 3 milioni di persone su Instagram, gareggia con la speaker radiofonica Paoletta.

Infine, nel cast ci sono i ballerini Raimondo Todaro e Giovanni Tesse.