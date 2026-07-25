Good Fortune è la commedia fantasy del 2025 disponibile su Prime Video. Scritta, diretta e interpretata da Aziz Ansari, la pellicola unisce comicità, satira sociale e riflessioni sul divario economico attraverso una storia surreale incentrata su uno scambio di vite orchestrato da un angelo decisamente fuori dagli schemi.

Accanto ad Ansari troviamo Keanu Reeves, Seth Rogen, Keke Palmer e Sandra Oh, protagonisti di una commedia che affronta con ironia temi come il successo, la felicità e il valore del denaro.

Regia, produzione e protagonisti del film Good Fortune

La regia è firmata da Aziz Ansari, al suo debutto dietro la macchina da presa per un lungometraggio di finzione. Oltre a dirigere il film, Ansari ne firma anche la sceneggiatura e interpreta il protagonista Arj, un lavoratore precario che vive di piccoli impieghi a Los Angeles.

Il cast è guidato da Keanu Reeves, nel ruolo di Gabriel, un angelo inesperto e pieno di buone intenzioni che decide di interferire con il destino degli esseri umani.

Seth Rogen interpreta Jeff, ricchissimo imprenditore del settore tecnologico, mentre Keke Palmer veste i panni di Elena, collega e amica di Arj. Completano il cast Sandra Oh, Sherry Cola, Matt Rogers e Felipe Garcia Martinez.

Dove è stato girato?

Le riprese di Good Fortune si sono svolte principalmente a Los Angeles, in California.

Il film mostra quartieri popolari, uffici, ville di lusso e numerose location urbane della metropoli californiana, utilizzate per mettere in evidenza il forte contrasto tra la vita precaria di Arj e quella privilegiata del miliardario Jeff.

Trama del film Good Fortune

Arj è un lavoratore della gig economy che vive una situazione economica disperata. Tra consegne, lavori occasionali e continui problemi finanziari, è convinto che tutti i suoi guai dipendano esclusivamente dalla mancanza di denaro.

A osservare la sua vita c’è Gabriel, un angelo di basso livello che sogna di compiere una grande buona azione per dimostrare il proprio valore.

Per convincere Arj che i soldi non garantiscono la felicità, Gabriel decide di compiere un gesto senza precedenti: scambiare la sua vita con quella di Jeff, un ricchissimo imprenditore della tecnologia.

L’esperimento, però, non produce il risultato sperato. Arj si adatta immediatamente alla nuova esistenza fatta di lusso, privilegi e comodità e non mostra alcuna intenzione di tornare alla sua vecchia vita.

Il fallimento della missione costringe Gabriel a confrontarsi con le conseguenze delle proprie azioni, mentre Arj e Jeff iniziano a mettere in discussione tutto ciò che credevano di sapere sulla felicità, sul successo e sul significato dell’essere davvero realizzati.

Spoiler finale

Nel finale di Good Fortune, Gabriel comprende che non è possibile insegnare il valore della vita attraverso un semplice scambio di ricchezze.

Arj, dopo aver sperimentato il lusso e il potere, scopre che anche una vita apparentemente perfetta è segnata da solitudine, responsabilità e continui compromessi.

Jeff, costretto a vivere le difficoltà quotidiane di Arj, acquisisce invece una nuova consapevolezza delle ingiustizie sociali e delle difficoltà affrontate da milioni di lavoratori.

Dopo numerosi imprevisti, Gabriel riesce finalmente a riportare ciascuno alla propria esistenza.

L’esperienza lascia però un segno profondo in tutti e tre i protagonisti: Arj affronta il futuro con maggiore maturità, Jeff cambia il proprio modo di vedere il mondo e Gabriel dimostra di avere imparato cosa significhi davvero aiutare qualcuno.

Cast completo del film Good Fortune

Il cast del film riunisce alcuni dei volti più noti della commedia americana.