Svanita nel nulla è il thriller canadese del 2024 in onda su Rai 2. Diretto da Cat Hostick, il film racconta l’incubo vissuto da una madre che vede sparire nel nulla la propria figlia durante una sosta in autostrada. Quella che inizialmente sembra una classica scomparsa si trasforma presto in una corsa contro il tempo ricca di colpi di scena.

La protagonista è Abby, una donna determinata che non si arrende nemmeno quando le indagini sembrano essersi fermate. Convinta che qualcuno sappia cosa sia realmente accaduto alla figlia, decide di proseguire le ricerche da sola.

Regia, produzione e protagonisti del film Svanita nel nulla

La regia è firmata da Cat Hostick, mentre la produzione è canadese e si inserisce nel filone dei thriller televisivi incentrati sulle persone scomparse e sui drammi familiari.

La protagonista è Tennille Read, che interpreta Abby, madre coraggiosa e determinata a ritrovare la figlia.

Accanto a lei troviamo Allegra Fulton nel ruolo della tredicenne Zooey, Steven Yaffee nei panni del marito Mitch, oltre a Sameer Jafar, Jim Codrington, KJ Romani e Stella Acquisto.

Dove è stato girato?

Svanita nel nulla è stato girato in Canada, sfruttando location naturali, strade di montagna, aree di servizio e piccoli centri abitati che contribuiscono ad aumentare il senso di isolamento e tensione.

L’ambientazione assume un ruolo fondamentale nella narrazione, trasformando luoghi apparentemente ordinari in scenari carichi di suspense.

Trama del film Svanita nel nulla

Abby decide di trascorrere un fine settimana in montagna insieme alla figlia tredicenne Zooey, lasciando a casa il marito Mitch, che approfitta dell’assenza della famiglia per concedersi qualche giorno di relax.

Durante il viaggio di ritorno, madre e figlia si fermano in un autogrill per una breve sosta. Quando Abby torna alla macchina, Zooey è scomparsa nel nulla.

La donna cerca disperatamente la figlia, chiede aiuto ai presenti e coinvolge immediatamente la polizia. Le prime ore di ricerca non producono alcun risultato e il caso finisce rapidamente al centro dell’attenzione dei media.

Con il passare dei giorni, le piste investigative si moltiplicano, ma nessuna conduce a Zooey. Nonostante lo sconforto e il peso psicologico della vicenda, Abby si rifiuta di arrendersi e continua a seguire ogni minimo indizio, convinta che qualcuno stia nascondendo la verità.

Spoiler finale

Nel finale del film Abby riesce a ricostruire gli ultimi movimenti della figlia grazie a una serie di dettagli che erano stati inizialmente sottovalutati dagli investigatori.

La verità porta alla luce un piano accuratamente organizzato e il responsabile viene infine individuato dopo un confronto ricco di tensione.

Zooey viene ritrovata viva e Abby riesce finalmente a riabbracciare la figlia, ponendo fine a un incubo che sembrava destinato a non avere soluzione.

Il film si conclude sottolineando il coraggio della protagonista e la forza del legame tra madre e figlia, elementi che si rivelano decisivi per la risoluzione del caso.

Cast completo del film Svanita nel nulla

Il cast del film è composto da interpreti molto noti della televisione canadese.