Temporale a Sesame Street (titolo originale Storm on Sesame Street) è lo speciale per famiglie del 2026, disponibile su Netflix. Realizzato da Sesame Workshop, lo speciale unisce intrattenimento e valore educativo raccontando come gli abitanti di Sesame Street affrontano l’arrivo di una violenta tempesta, imparando l’importanza della preparazione, del coraggio e dell’aiuto reciproco.

Tra musica, momenti emozionanti e i personaggi più amati della celebre serie, il film insegna ai più piccoli come affrontare gli eventi atmosferici estremi senza perdere la speranza.

Regia, produzione e protagonisti del film Temporale a Sesame Street

Temporale a Sesame Street è una produzione di Sesame Workshop realizzata per Netflix e PBS Kids.

Protagonisti dello speciale sono i celebri personaggi di Sesame Street, tra cui Elmo, Abby Cadabby, Cookie Monster, Big Bird, Grover, Bert, Ernie, Oscar the Grouch e Tango, il cucciolo adottato da Elmo.

Tra gli ospiti speciali figurano anche il cantante Post Malone, che interpreta una versione inedita del brano A Little Help, e la comica Michelle Buteau, coinvolti nella ricostruzione del quartiere dopo il passaggio della tempesta.

Dove è stato irato?

Lo speciale è stato realizzato negli storici studi di Sesame Street negli Stati Uniti, con le iconiche scenografie del celebre quartiere ricreate per raccontare gli effetti di una violenta perturbazione.

Le ambientazioni mostrano le abitazioni dei protagonisti, le strade del quartiere e gli spazi comuni trasformati dal maltempo, mantenendo però il caratteristico stile colorato della serie.

Trama del film Temporale a Sesame Street

Una potente tempesta sta per abbattersi su Sesame Street e tutti gli abitanti del quartiere iniziano a prepararsi per affrontarla nel modo migliore.

Mentre Cookie Monster, Grover e gli altri aiutano i vicini a mettere in sicurezza le proprie case, Elmo cerca di tranquillizzare gli amici organizzando giochi e attività per distrarli dalla paura.

Quando il temporale arriva davvero, anche Elmo si rende conto di essere spaventato e comprende che avere paura è del tutto normale.

Terminata la tempesta, gli abitanti del quartiere si ritrovano per riparare i danni, aiutare chi ha perso qualcosa e dimostrare che la solidarietà è la forza più importante nei momenti difficili.

Spoiler finale

Nel finale Big Bird scopre che il suo nido è stato distrutto dalla tempesta.

L’intero quartiere si mobilita immediatamente per aiutarlo a costruirne uno nuovo, mentre Post Malone canta insieme ai protagonisti un brano dedicato all’importanza dell’aiuto reciproco.

Lo speciale si conclude con Sesame Street che torna lentamente alla normalità grazie alla collaborazione di tutti, trasmettendo un messaggio positivo sulla resilienza, sulla comunità e sulla capacità di superare insieme anche le prove più difficili.

Cast completo del film Temporale a Sesame Street

Lo speciale vede la partecipazione di: