Nuovo appuntamento in prima serata con Racconto di una notte, la dizi turca con Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun, in onda domenica 2 agosto 2026 su Canale 5. Le nuove puntate porteranno importanti sviluppi nelle vicende dei protagonisti, tra ricongiungimenti, misteriose sparizioni e nuovi intrighi familiari.

Mentre Ferman continua disperatamente a cercare Efsane, Mahir e Canfeza provano a ritrovare la serenità, ma gli ostacoli non sono ancora finiti.

Ferman chiede aiuto a Mahir per ritrovare Efsane

Le condizioni di Ferman diventano sempre più difficili dopo la scomparsa di Efsane. Convinto che la ragazza sia in grave pericolo, decide di chiedere aiuto a Mahir, che si mette immediatamente sulle sue tracce.

Nel frattempo Selim è intenzionato a denunciare Ceylan e si rivolge al commissario Rasit, il quale però comincia a nutrire seri dubbi sulla versione dei fatti raccontata dall’uomo.

Mahir e Canfeza cercano di lasciarsi alle spalle le tensioni

Dopo i numerosi conflitti che hanno messo alla prova il loro rapporto, Ezra escogita un piano per favorire la riconciliazione tra Mahir e Canfeza.

I due cercano finalmente di ritrovare un momento di serenità, ma il passato continua a pesare sulle loro scelte e nuove difficoltà potrebbero compromettere il loro equilibrio.

Pakize sconvolge Sevde con una rivelazione

Nel corso della puntata Afet accompagna Sevde dalla maga Pakize.

Durante l’incontro, la donna rivela a Sevde una verità destinata a lasciarla completamente senza parole, aprendo un nuovo fronte destinato a influenzare le vicende della famiglia.

Intanto cresce sempre di più la complicità tra Gulizar e Kursat, il cui rapporto sembra evolversi rapidamente.

Racconto di una notte: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate Ferman aveva confessato alla famiglia la relazione con Efsane e l’arrivo del bambino, mentre Sevde aveva ricevuto una notizia inaspettata che aveva sconvolto tutti gli equilibri familiari.

Parallelamente, Mahir aveva rivelato a Canfeza la vera identità di Kursat, cambiando completamente la percezione della giovane sul proprio passato.

Le nuove puntate promettono ulteriori colpi di scena e importanti cambiamenti nei rapporti tra i protagonisti.