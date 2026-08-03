Chopin – Notturno a Parigi (titolo originale Chopin, Chopin!) è il film biografico del 2025 diretto da Michał Kwieciński, in onda su Sky Cinema Uno e disponibile anche su NOW. La pellicola racconta un momento fondamentale della vita del grande compositore Frédéric Chopin, concentrandosi sugli anni trascorsi nella Parigi del XIX secolo, quando il musicista era all’apice della fama ma già costretto a convivere con la malattia.

Tra musica, passioni, successi e tormenti interiori, il film offre un ritratto intimo del celebre pianista polacco, mostrando il lato umano dietro il genio che ha segnato la storia della musica classica.

Regia, produzione e protagonisti del film Chopin – Notturno a Parigi

La regia è firmata da Michał Kwieciński, che porta sullo schermo una biografia elegante e intensa dedicata agli anni più creativi del compositore.

Il protagonista è Eryk Kulm, che interpreta Frédéric Chopin, giovane musicista idolatrato dall’aristocrazia francese e protagonista della vivace vita culturale della capitale.

Accanto a lui troviamo Lambert Wilson nel ruolo di Re Luigi Filippo di Francia, Joséphine de La Baume nei panni della scrittrice George Sand, Victor Meutelet come Franz Liszt, Martyna Byczkowska nel ruolo di Maria Wodzińska, oltre a Maja Ostaszewska e Karolina Gruszka.

Dove è stato girato?

Le riprese di Chopin – Notturno a Parigi si sono svolte tra Polonia, Francia e Spagna.

Le scene ambientate nella Parigi del 1835 ricostruiscono con grande attenzione i salotti aristocratici, i teatri e gli eleganti palazzi frequentati dal compositore, restituendo tutta l’atmosfera culturale della capitale francese durante il Romanticismo.

Trama del film Chopin – Notturno a Parigi

È il 1835 e Frédéric Chopin ha appena venticinque anni, ma è già una celebrità assoluta.

Acclamato nei salotti dell’aristocrazia parigina, ammirato dal Re di Francia e circondato da artisti, musicisti e nobildonne, il giovane pianista vive un periodo di straordinario successo.

Dietro l’immagine brillante, però, si nasconde un uomo fragile, costretto a convivere con i primi sintomi della malattia che segnerà tragicamente la sua vita.

Mentre continua a comporre alcune delle sue opere più celebri e a impartire lezioni di pianoforte per mantenersi, Chopin intreccia rapporti destinati a influenzare profondamente il suo percorso artistico e personale, tra cui quello con la scrittrice George Sand e l’amicizia-rivalità con Franz Liszt.

Spoiler finale

Nel finale il peggioramento delle condizioni di salute costringe Chopin a confrontarsi con la propria mortalità.

Pur consapevole della fragilità del suo corpo, il compositore continua a dedicarsi completamente alla musica, convinto che sia l’unico modo per lasciare un segno indelebile nel mondo.

Il film si conclude con un omaggio alla sua eredità artistica, sottolineando come le sue composizioni abbiano superato il tempo, trasformandolo in uno dei più grandi musicisti della storia.

Cast completo del film Chopin – Notturno a Parigi

Il cast del film comprende: