Tutte insieme all’abbazia è il film italiano del 2026 diretto da Benedetta Pontellini, in onda su Rai 2. La commedia racconta una storia corale che intreccia amicizia, solidarietà e seconde occasioni, ambientata all’interno di un’antica abbazia che diventa il luogo in cui vite molto diverse finiscono per incontrarsi e cambiare per sempre.

Tra momenti divertenti, emozioni e riflessioni, il film affronta temi come il valore della comunità, la forza dei legami umani e la capacità di ricominciare anche nei momenti più difficili.

Regia, produzione e protagonisti del film Tutte insieme all’abbazia

La regia è firmata da Benedetta Pontellini, che porta sullo schermo una commedia dal tono leggero ma ricca di significato, capace di alternare ironia e sentimento.

La vicenda ruota attorno a un gruppo di donne, ognuna con una storia personale complessa, che si ritrova a vivere all’interno di un’abbazia trasformata in luogo di accoglienza e condivisione.

L’incontro tra le protagoniste e le religiose che gestiscono la struttura dà vita a un percorso di crescita fatto di confronto, sostegno reciproco e riscoperta di sé.

Dove è stato girato?

Le riprese di Tutte insieme all’abbazia si sono svolte in Italia, utilizzando autentiche abbazie e complessi monastici immersi nel verde.

Chiostri, cortili, antiche sale e paesaggi rurali fanno da cornice alla storia, contribuendo a creare un’atmosfera raccolta e suggestiva che accompagna il percorso umano delle protagoniste.

Trama del film Tutte insieme all’abbazia

Per motivi diversi, un gruppo di donne arriva in un’antica abbazia dove viene accolto dalle religiose che gestiscono la struttura.

Ciascuna porta con sé un bagaglio di difficoltà, delusioni e sogni mai realizzati, ma la convivenza quotidiana permette lentamente di superare diffidenze e incomprensioni.

Tra attività condivise, piccoli imprevisti e momenti di confronto, le protagoniste imparano a fidarsi l’una dell’altra, trasformando un luogo nato come rifugio in una vera famiglia.

L’abbazia diventa così il simbolo di una rinascita personale, dimostrando che anche le esperienze più dolorose possono rappresentare l’inizio di una nuova vita.

Spoiler finale

Nel finale le protagoniste riescono a superare le paure che le avevano accompagnate fino a quel momento e trovano il coraggio di affrontare il proprio futuro con uno spirito diverso.

Le difficoltà che minacciavano la serenità dell’abbazia vengono superate grazie alla collaborazione di tutte, mentre ciascuna delle donne riesce finalmente a riconciliarsi con il proprio passato.

Il film si conclude con un messaggio positivo sulla forza della solidarietà, dell’amicizia e della capacità di ricominciare quando si incontra qualcuno disposto ad ascoltare e ad aiutare.

Cast completo del film Tutte insieme all’abbazia

Il film riunisce un cast corale composto da interpreti italiane, protagoniste di una storia che intreccia amicizia, solidarietà e seconde possibilità.