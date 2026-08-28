Voyagers è un film di fantascienza del 2021 scritto e diretto da Neil Burger, in onda su 20 Mediaset. Protagonisti sono Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead e Colin Farrell, all’interno di una storia ambientata nel futuro e costruita intorno a una missione spaziale destinata a garantire la sopravvivenza dell’umanità.

Nel 2063, trenta giovani selezionati e cresciuti appositamente per affrontare un lunghissimo viaggio vengono inviati verso un pianeta abitabile. Quando alcuni membri dell’equipaggio scoprono che una sostanza somministrata quotidianamente serve a reprimere emozioni e desideri, l’ordine costruito a bordo dell’astronave Humanitas comincia rapidamente a sgretolarsi.

Regia, produzione e protagonisti del film Voyagers

Voyagers è scritto e diretto da Neil Burger, regista di film come Divergent e Limitless. Tra i produttori figurano Basil Iwanyk, Neil Burger e Brendon Boyea.

La produzione coinvolge, tra le altre, AGC Studios, Thunder Road Films, Fibonacci Films e Stillking Films. La fotografia è di Enrique Chediak, il montaggio di Naomi Geraghty e le musiche sono composte da Trevor Gureckis.

Tye Sheridan interpreta Christopher, uno dei ragazzi destinati alla missione e tra i primi a mettere in discussione le regole imposte all’equipaggio.

Lily-Rose Depp è Sela, responsabile dell’area medica e figura fondamentale quando la situazione all’interno della nave comincia a precipitare.

Fionn Whitehead interpreta invece Zac, il personaggio nel quale la liberazione degli istinti produce le conseguenze più pericolose.

Colin Farrell è Richard, l’unico adulto presente inizialmente sull’astronave e l’uomo incaricato di accompagnare i ragazzi nella prima parte della loro missione.

Dove è stato girato?

Voyagers è stato girato principalmente a Bucarest, in Romania. Le riprese sono iniziate nel giugno 2019 e gran parte degli interni dell’astronave è stata realizzata negli studi cinematografici di Buftea, nei pressi della capitale.

La produzione ha potuto utilizzare enormi teatri di posa per costruire gli ambienti dell’Humanitas, l’astronave sulla quale si svolge quasi interamente la vicenda.

Gli spazi volutamente essenziali, freddi e geometrici contribuiscono alla sensazione di isolamento dei protagonisti. L’equipaggio non può infatti abbandonare la nave e deve trascorrere la propria esistenza in un ambiente artificiale, lontanissimo dalla Terra.

Trama del film Voyagers

Nel 2063 la Terra è sempre meno ospitale e gli scienziati individuano un pianeta sul quale l’umanità potrebbe costruire una nuova civiltà.

Il problema è la distanza.

Il viaggio richiederà circa 86 anni e nessuno degli astronauti che partiranno potrà quindi arrivare vivo alla destinazione finale.

Viene organizzata una missione multigenerazionale. Trenta bambini vengono concepiti attraverso la fecondazione in vitro, selezionando caratteristiche considerate ideali per affrontare il viaggio.

Una volta cresciuti, partono sull’astronave Humanitas insieme a Richard, unico adulto della spedizione.

Dieci anni dopo, Christopher e Zac fanno però una scoperta sconvolgente.

La sostanza blu che tutti assumono quotidianamente non è semplicemente un integratore. Serve a reprimere desiderio sessuale, piacere ed emozioni, rendendo i ragazzi più docili e controllabili.

Christopher e Zac decidono di smettere di assumerla.

Ben presto anche gli altri membri dell’equipaggio scoprono la verità.

La ritrovata libertà emotiva produce inizialmente entusiasmo, ma progressivamente emergono aggressività, desiderio, gelosia e competizione.

Durante un intervento all’esterno dell’astronave, Richard muore.

Senza l’unico adulto capace di mantenere l’ordine, la comunità comincia a dividersi.

Christopher viene scelto come nuovo responsabile, ma Zac non accetta la sua autorità e sfrutta la paura degli altri per conquistare il potere.

Zac sostiene addirittura che una misteriosa creatura aliena si nasconda sulla nave e sia responsabile della morte di Richard.

La paura diventa così lo strumento attraverso il quale controllare il gruppo.

Christopher e Sela cercano invece di ricostruire ciò che è realmente accaduto e scoprono una verità molto più inquietante: il pericolo non proviene dallo spazio.

È sempre stato all’interno dell’Humanitas.

Spoiler finale

Christopher e Sela recuperano una registrazione che permette loro di scoprire la verità sulla morte di Richard.

Non esiste alcun alieno.

È stato Zac a provocare la morte del comandante riattivando l’alimentazione mentre Richard stava lavorando all’esterno dell’astronave.

Christopher cerca di mostrare le prove agli altri, ma Zac continua a utilizzare la paura per mantenere il controllo. Arriva a sostenere che l’alieno possa essersi impossessato del corpo di uno dei membri dell’equipaggio.

La paranoia provoca una nuova esplosione di violenza.

Nel frattempo viene scoperto un deposito di armi, originariamente destinato alle generazioni future per affrontare eventuali pericoli una volta raggiunto il nuovo pianeta.

Zac se ne impossessa e la situazione precipita definitivamente.

Phoebe, rimasta al fianco di Christopher e Sela, viene uccisa durante lo scontro. Sela reagisce eliminando il suo aggressore.

La resa dei conti avviene quindi tra Christopher, Sela e Zac.

I primi due riescono finalmente ad avere la meglio e Zac viene espulso dall’astronave nello spazio.

Dopo la sua morte, gli altri ragazzi abbandonano la ribellione.

Sela viene scelta come nuova comandante e l’equipaggio decide di non assumere mai più la sostanza che reprimeva le emozioni. I ragazzi scelgono invece di imparare a controllare autonomamente desideri, rabbia e paura.

Con il passare degli anni nascono relazioni e nuove famiglie. Il progetto iniziale prevedeva di creare le generazioni successive attraverso la fecondazione in vitro, ma l’equipaggio decide di avere figli naturalmente.

Trascorrono così altri 76 anni.

Nel finale, l’Humanitas raggiunge finalmente il pianeta individuato quasi un secolo prima.

Dall’orbita il nuovo mondo appare verde, ricco d’acqua e sorprendentemente simile alla Terra.

La missione è quindi riuscita: i discendenti dei trenta giovani partiti decenni prima possono finalmente prepararsi a costruire una nuova casa per l’umanità.

Cast completo del film Voyagers

Il cast di Voyagers riunisce numerosi giovani interpreti accanto a Colin Farrell, che interpreta l’unico adulto presente nella prima parte della missione. Tye Sheridan, Lily-Rose Depp e Fionn Whitehead danno volto ai tre personaggi intorno ai quali si sviluppa il principale conflitto.