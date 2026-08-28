Venerdì 28 agosto prende il via la nuova stagione in prime time di Rete 4 con la prima puntata della nuova edizione di Quarto Grado. Il format, dedicato ai principali casi di cronaca nera, prende il via alle ore 21:25 circa.

Quarto Grado 28 agosto, nuove rivelazioni sul Delitto di Garlasco

Alla conduzione di Quarto Grado, che torna in onda a poco più di un mese di distanza dalla fine dell’edizione precedente, è confermata la coppia composta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Il format, che giunge quest’anno al 18esimo anniversario di messa in onda, terrà compagnia al pubblico nei prime time del venerdì fino alla prossima estate e gli appuntamenti, oltre che in televisione, saranno visibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

Durante la prima puntata della stagione, i conduttori tornano a informare il pubblico sul Delitto di Garlasco. A tal proposito sono mostrati documenti esclusivi ed è dato spazio a nuove rivelazioni in merito alle indagini su Andrea Sempio, che dovrebbero concludersi il 28 settembre prossimo.

Il giallo della ricina

A Quarto Grado del 28 agosto, i conduttori parlano della vicenda di Pamela Genini. Gli inquirenti sono a lavoro per arrestare il colpevole della profanazione della sua tomba e l’unico indagato è Francesco Dolci. Quest’ultimo, tuttavia, continua a dichiararsi completamente estraneo alla vicenda.

Durante l’appuntamento, inoltre, è proposto un focus sul giallo della ricina, sostanza velenosa che ha causato la morte di madre e figlia a Pietracatella, in provincia di Campobasso, dopo un pranzo consumato durante i giorni di Natale dello scorso anno.

Negli ultimi giorni gli investigatori si starebbero concentrando su una pista che porta al mondo dei forum e delle community digitali. Alcuni mesi prima della tragedia, un utente anonimo avrebbe chiesto informazioni proprio sulla ricina, sulla sua reperibilità e sulla possibilità di rintracciarne l’acquisto. Le forze dell’ordine sono a lavoro per individuare la persona che ha scritto tali messaggi e verificare un suo possibile coinvolgimento nell’omicidio.

Quarto Grado 28 agosto, gli ospiti

Come di consueto, Nuzzi e Viero, a Quarto Grado, dialogano dei vari casi in compagnia di numerosi esperti ed opinionisti, che forniscono il loro punto di vista sulle indagini. Il parterre di protagonisti, nella prima puntata, è formato in primis da Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Gianluca Zanella e Carmen Pugliese. A loro si uniscono anche Marco Oliva,GraziaLongo, Paolo Reale e Massimo Picozzi. Prevista, infine, la presenza del conduttore di Zona Bianca Giuseppe Brindisi.