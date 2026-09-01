My Hero Academia: You’re Next è un film d’animazione giapponese del 2024 diretto da Tensai Okamura, in onda su Mediaset Italia 2. È il quarto lungometraggio cinematografico legato all’universo di My Hero Academia, creato da Kōhei Horikoshi, ed è ambientato cronologicamente dopo gli eventi della sesta stagione dell’anime.

Al centro della storia torna Izuku Midoriya, detto Deku, impegnato insieme a Katsuki Bakugo, Shoto Todoroki e agli altri studenti della Classe 1-A ad affrontare una nuova minaccia. Il nemico è Dark Might, un criminale che ha assunto un aspetto simile a quello di All Might e interpreta in maniera distorta il messaggio lasciato dal celebre eroe.

Regia, produzione e protagonisti del film My Hero Academia: You’re Next

La regia di My Hero Academia: You’re Next è affidata a Tensai Okamura. La sceneggiatura è firmata da Yōsuke Kuroda, storico sceneggiatore dell’anime, mentre Kōhei Horikoshi ha supervisionato il progetto e realizzato il character design originale.

Il film è prodotto dallo studio Bones, responsabile anche della serie animata. Le musiche sono composte da Yuki Hayashi.

Il protagonista è ancora una volta Izuku Midoriya, giovane aspirante eroe che ha ereditato da All Might il potentissimo Quirk One For All.

Accanto a lui combattono Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki, insieme agli altri studenti della Classe 1-A.

Tra i nuovi personaggi figurano Giulio Gandini e Anna Scervino. Giulio è un enigmatico maggiordomo determinato a raggiungere Anna per motivi inizialmente misteriosi.

La principale minaccia è invece Dark Might, criminale che presenta una sorprendente somiglianza con All Might e vuole imporsi come nuovo simbolo della società.

Dove è ambientato?

Essendo un’opera d’animazione, My Hero Academia: You’re Next non possiede location di ripresa tradizionali. La produzione è stata realizzata dallo studio di animazione giapponese Bones.

La vicenda è ambientata nel Giappone immaginario dell’universo di My Hero Academia, in un momento particolarmente difficile per la società degli eroi.

Dopo la devastante guerra contro il Fronte di Liberazione del Paranormale, numerose città sono state distrutte e la fiducia della popolazione negli Hero è profondamente compromessa.

Una delle principali ambientazioni del film è la gigantesca fortezza volante creata dal potere di Dark Might, all’interno della quale si sviluppano molti degli scontri decisivi.

Trama del film My Hero Academia: You’re Next

La società degli eroi sta attraversando uno dei momenti più difficili della propria storia.

Dopo la guerra contro il Fronte di Liberazione del Paranormale, gran parte del Giappone è devastata.

Numerosi criminali sono fuggiti dalle prigioni e gli studenti della Classe 1-A collaborano con gli Hero professionisti per riportare l’ordine.

Durante una missione, Deku incontra Giulio Gandini, un uomo misterioso che sembra essere alla ricerca di una giovane chiamata Anna Scervino.

Contemporaneamente compare un nuovo e potentissimo avversario.

Il suo nome è Dark Might.

L’uomo presenta una sorprendente somiglianza con All Might e sostiene di voler raccogliere la sua eredità.

Ha però interpretato in maniera completamente distorta le celebri parole pronunciate dall’eroe: “Ora tocca a te”.

Dark Might non vuole proteggere la società.

Vuole dominarla.

Grazie al proprio Quirk riesce a creare una gigantesca struttura capace di inglobare edifici e persone.

Per completare il proprio piano ha però bisogno del potere di Anna.

La ragazza possiede infatti un Quirk particolare, capace di amplificare enormemente le capacità di alcune persone compatibili con lei.

Dark Might intende sfruttarlo per aumentare ulteriormente la propria forza.

Deku, Bakugo e Todoroki entrano nella fortezza per liberare Anna e fermare il criminale.

Giulio sembra però perseguire un obiettivo differente.

L’uomo è legato profondamente alla ragazza e porta con sé una promessa che potrebbe costringerlo a compiere una scelta terribile.

Spoiler finale

Nel finale di My Hero Academia: You’re Next, viene chiarito il vero rapporto tra Giulio e Anna.

Giulio era al servizio della famiglia Scervino e aveva promesso alla ragazza che, qualora il suo Quirk fosse diventato incontrollabile e avesse rischiato di provocare una catastrofe, sarebbe stato lui a fermarla definitivamente.

Il potere di Anna viene sfruttato da Dark Might, che raggiunge una forza enorme e assume una forma sempre più mostruosa.

Gli studenti della Classe 1-A si dividono per affrontare i diversi nemici e liberare le persone intrappolate nella gigantesca fortezza.

Deku, Bakugo e Todoroki concentrano invece i propri attacchi contro Dark Might.

Il falso simbolo della pace è convinto che la forza sia sufficiente per diventare il successore di All Might.

Deku gli dimostra esattamente il contrario.

L’eredità del suo maestro non consiste nell’aspetto fisico o nella potenza, ma nella volontà di utilizzare quella forza per salvare gli altri.

I tre giovani Hero riescono infine a sconfiggere Dark Might e la sua gigantesca struttura comincia a crollare.

Parallelamente Giulio raggiunge Anna.

Invece di essere costretto a ucciderla, riesce a utilizzare il proprio Quirk per neutralizzare temporaneamente il potere della ragazza e liberarla dall’influenza che la teneva prigioniera.

Anna sopravvive.

Giulio può così mantenere la promessa nel modo che aveva realmente desiderato: proteggerla senza sacrificarla.

Dopo la sconfitta di Dark Might, Deku e i suoi compagni tornano alla loro missione.

Il finale ribadisce il significato delle parole di All Might. “You’re next” non indicava un singolo successore destinato a sostituirlo, ma una nuova generazione di Hero chiamata a costruire il futuro.

Cast completo del film My Hero Academia: You’re Next

Nella versione originale giapponese tornano i doppiatori principali della serie animata. Ai personaggi storici si aggiungono Mamoru Miyano e Meru Nukumi, rispettivamente voci di Giulio Gandini e Anna Scervino, mentre Kenta Miyake doppia sia All Might sia Dark Might.