La serie francese La stagista del crimine torna su Giallo con due nuovi episodi, “Vite inventate” e “Una persona fidata”, che vedono ancora una volta protagonista Constance Meyer, aspirante avvocata dal grande intuito investigativo, affiancata dal giudice Boris Delcourt.

Anche in queste puntate le indagini porteranno alla luce segreti nascosti e verità inaspettate, confermando il successo del crime francese che unisce mistero, ironia e casi giudiziari ricchi di colpi di scena.

La stagista del crimine: la trama dell’episodio Vite inventate

Nell’episodio “Vite inventate”, Constance Meyer e Boris Delcourt si trovano ad affrontare un nuovo caso che li conduce nel mondo delle identità nascoste e delle apparenze ingannevoli.

L’indagine prende il via da un delitto apparentemente inspiegabile e, scavando nel passato della vittima, gli investigatori scoprono che molte persone coinvolte hanno costruito una vita fondata su bugie e segreti.

Ogni testimonianza aggiunge un nuovo tassello a un puzzle sempre più complesso, costringendo Constance e Boris a distinguere la realtà dalla finzione per individuare il vero responsabile.

La trama dell’episodio Una persona fidata

Nel secondo episodio, “Una persona fidata”, Boris e Constance indagano sulla morte della giovane concierge di un elegante hotel Riviera. Quello che inizialmente sembra un omicidio senza apparenti collegamenti si trasforma ben presto in un caso molto più intricato.

Le indagini conducono gli investigatori tra il personale dell’albergo e gli ospiti della struttura, dove emergono rivalità, interessi economici e rapporti personali tutt’altro che limpidi.

Constance dovrà affidarsi ancora una volta al proprio intuito per smascherare chi, dietro un’apparenza irreprensibile, nasconde la verità sul delitto.

Il cast degli episodi Vite inventate e Una persona fidata de La stagista del crimine

Nel cast della serie troviamo:

Michèle Bernier – Constance Meyer

– Constance Meyer Philippe Lelièvre – Boris Delcourt

– Boris Delcourt Clément Moreau

Jeanne Lambert

Nicolas Marié

Géraldine Loup

Soraya Garlenq

Come di consueto, ogni episodio ospita anche numerosi attori guest che interpretano i personaggi coinvolti nelle singole indagini.

Dove è girata La stagista del crimine

La serie è stata girata principalmente in Francia, con riprese realizzate tra Marsiglia e altre località della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Le ambientazioni, tra tribunali, commissariati, quartieri storici e località della costa mediterranea, contribuiscono a creare l’atmosfera elegante e coinvolgente che caratterizza la fiction.

Spoiler finale degli episodi

Nel finale di “Vite inventate”, Constance e Boris riescono a ricostruire il passato della vittima, dimostrando che dietro identità apparentemente perfette si nascondevano segreti destinati a cambiare il corso dell’indagine.

In “Una persona fidata”, invece, il caso della concierge dell’hotel Riviera si conclude con la scoperta del vero assassino, smascherato grazie all’analisi dei rapporti tra i protagonisti e a un dettaglio che inizialmente era passato inosservato.