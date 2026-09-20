Giovannino Guareschi-Non muoio neanche se mi ammazzano cast

Domenica 20 settembre, Rai 1 manda in onda il film Giovannino Guareschi-Non muoio neanche se mi ammazzano. La pellicola è proposta dalle ore 21:25 circa.

Giovannino Guareschi-Non muoio neanche se mi ammazzano, regista e dove è girata

Giovannino Guareschi-Non muoio neanche se mi ammazzano è una produzione originale delle società Rai Fiction e Anele. L’opera è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission.

La pellicola racconta la straordinaria vita di Giovannino Guareschi, scrittore dal talento ironico e controcorrente. La sceneggiatura, tratta dal romanzo Chi sogna nuovi gerani scritto dai figli Alberto e Carlotta Guareschi, è firmata da Andrea Porporati con la collaborazione di Marco Ferrazzoli e con la consulenza di Alberto Guareschi.

Il film ha una durata di 100 minuti e il già citato Andrea Porporati ha curato anche la regia.

Giovannino Guareschi-Non muoio neanche se mi ammazzano, la trama

La trama di Giovannino Guareschi-Non muoio neanche se mi ammazzano prende il via nel 1945. È finita da poco la seconda guerra mondiale e lo scrittore, interpretato da Giovanni Zeno, fa ritorno a casa, nella bassa emiliana, dopo una prigionia vissuta nei lager tedeschi. A casa, ad attenderlo, c’è la moglie Ennia e i figli Alberto e Carlotta.

Una volta tornato alla sua vita quotidiana, Guareschi sente l’esigenza di tornare a raccontare, con il suo sguardo da uomo umoristico e libero, la realtà che lo circonda. Da qui prende il via il percorso, interamente analizzato dal film, che porta alla nascita di Mondo Piccolo, capolavoro dell’autore nel quale sono inseriti personaggi entrati nella storia della cultura italiana come Don Camillo e Peppone. Le voci di questi ultimi, nel film, sono riprodotte entrambe da Claudio Lauretta.

Il percorso umano del protagonista

Il film analizza non solo l’artista, ma anche l’uomo. Giovannino Guareschi, infatti, è sempre stato mosso dalla passione politica, che non si è mai sottratto allo scontro leale. Il film racconta fino al periodo in cui il protagonista ha affrontato la reclusione nel carcere di Parma durata poco più di un anno per diffamazione a mezzo stampa di Alcide De Gasperi.

Giovannino Guareschi-Non muoio neanche se mi ammazzano, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante il film dedicato a Giovannino Guareschi.