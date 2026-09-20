In fuga per la verità è un film televisivo thriller del 2025, diretto da Michael M. Scott e proposto da Rai 2. Il titolo originale è If I Run, anche presentato come Terri Blackstock’s If I Run. I protagonisti sono Kat Graham, Evan Roderick e James Tupper. La durata è di circa 87 minuti.

Una donna accusata dell’omicidio del proprio migliore amico deve fuggire per cercare la verità. L’uomo incaricato di rintracciarla scopre progressivamente una distanza tra il ritratto della sospettata e gli elementi dell’indagine. Il film costituisce il primo capitolo di una trilogia tratta dai romanzi di Terri Blackstock.

Regia, produzione e protagonisti del film In fuga per la verità

Michael M. Scott firma la regia. La sceneggiatura di Alison Lea Bingeman e Kelly Fullerton adatta il romanzo If I Run di Terri Blackstock. La produzione è realizzata da Fezziwig Studios e Lighthouse Pictures per Lifetime, con Catherine Kretz come produttrice.

Tra i produttori esecutivi figurano Dan Angel, Jane Charles, Barbara Fisher, Michael M. Scott e Kat Graham. La fotografia è di Toby Gorman e la musica di Sean William. La prima statunitense risale al 2 agosto 2025.

Kat Graham interpreta Casey Cox, costretta a nascondersi senza rinunciare ad aiutare gli altri. Evan Roderick è Dylan Roberts, un reduce segnato dal disturbo da stress post-traumatico. James Tupper interpreta Gordon Keegan, che pretende risultati nella ricerca della fuggitiva.

Dove è stato girato?

In fuga per la verità è stato girato in Canada, nella Columbia Britannica, sull’isola di Vancouver. La lavorazione si è svolta tra aprile e maggio del 2025.

Una parte delle riprese ha interessato Sidney, nella penisola di Saanich. Tra i luoghi utilizzati figurano Weiler Avenue, Sixth Street e il negozio Brown’s The Florist in Beacon Avenue. L’ex terminal dei traghetti Sidney-Anacortes, vicino a Tulista Park, ha ospitato la base della troupe.

Le località canadesi rappresentano gli ambienti americani del racconto. L’area di Atlanta e la cittadina di Shady Grove appartengono alla vicenda, mentre Sidney è una delle location effettive della produzione.

Trama del film In fuga per la verità

Casey Cox trova il giornalista Brent, suo amico, assassinato. Nel tentativo di soccorrerlo contamina la scena e si ritrova coperta del suo sangue. Convinta che nessuno ascolterà la sua versione, fugge portando con sé una chiavetta che potrebbe contenere informazioni decisive.

La sfiducia nelle autorità ha radici lontane: la morte del padre era stata archiviata come suicidio, ma Casey non ha mai creduto a quella spiegazione. Brent stava cercando di fare luce sulla vicenda e sulla corruzione nella polizia.

Dylan Roberts riceve l’incarico di trovarla. Le pressioni di Gordon Keegan e Sy Rollins lo spingono a inseguirla, mentre il confronto con la sorella di Casey, Hannah, comincia a incrinare la versione ufficiale.

Durante il viaggio Casey conosce Lucy, che spera ancora di ritrovare la nipote scomparsa, Laura. Accolta dalla donna, lavora in un negozio di riparazioni elettroniche e cerca di recuperare i dati della chiavetta.

L’incontro con Arelle Dotson la conduce a sospettare che Laura sia prigioniera nella casa della donna e del marito Frank. Un pianto infantile rafforza i dubbi. Casey decide di intervenire, esponendosi al rischio di essere riconosciuta e arrestata.

Spoiler finale

Casey trova Laura e il suo bambino e tenta di portarli via. Frank la sorprende e la aggredisce. A fermarlo è Arelle, che spara al marito. Laura può finalmente ricongiungersi con Lucy.

Dylan riconosce che Casey ha salvato una ragazza e decide di aiutarla a chiarire ciò che è accaduto a Brent e a suo padre. Casey gli consegna la chiavetta con le prove, ma continua a sottrarsi alla cattura.

Il finale non chiude l’indagine principale: la liberazione di Laura risolve la storia del sequestro, mentre Casey resta in fuga e l’intesa con Dylan apre la prosecuzione della vicenda. Non viene mostrata una definitiva assoluzione della protagonista né la conclusione del caso di corruzione.

Cast del film In fuga per la verità