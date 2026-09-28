The Rush – Corsa contro il tempo è un film d’azione del 2026, diretto da Scott Waugh e proposto da Sky Cinema Uno. Il titolo originale è Runner. Alan Ritchson interpreta Hank Malone, ex militare diventato corriere per consegne ad alto rischio.

Hank deve trasportare un fegato destinato a Ellie Baker, una bambina di sette anni che necessita urgentemente di un trapianto. Accanto a lui c’è Ben Bishop, il responsabile medico della consegna. Un cartello guidato da Damián Zaldívar vuole però rubare l’organo per salvarne un’altra persona.

Regia, produzione e protagonisti del film The Rush – Corsa contro il tempo

Scott Waugh dirige il film da una sceneggiatura di Miles Hubley e Tommy White, inclusa nella Black List del 2023. La musica è di Charlie Nguyen Kim, la fotografia di Lorenzo Senatore e le scenografie di Enzo Iacono.

Il film è prodotto da A Higher Standard, Broken Road Productions, Industry Entertainment e Nickel City Pictures. Fra i produttori figurano Alan Ritchson, Todd Garner, Mark Fasano e Jeffrey Greenstein.

Alan Ritchson è Hank Malone, un ex Navy SEAL che prova a ricostruirsi una vita dopo la morte della figlia Isabel. Owen Wilson interpreta Ben Bishop, corriere medico ansioso ma determinato a non separarsi mai dalla preziosa custodia refrigerata.

Rodrigo Santoro è Damián Zaldívar, uomo del cartello che vuole il fegato per la madre Donna. Leila George interpreta Kate Baker, madre di Ellie, mentre Adriana Barraza è Donna Zaldívar.

Dove è stato girato?

The Rush – Corsa contro il tempo è stato girato nel Queensland, in Australia. La produzione ha scelto di riscrivere l’ambientazione attorno a Brisbane e alla Gold Coast, utilizzando luoghi reali invece di trasformarli in una città statunitense fittizia.

La corsa di Hank attraversa il centro di Brisbane, la Story Bridge, il Clem Jones Tunnel e varie arterie stradali della città. Le sequenze più aperte toccano anche piantagioni di canna da zucchero, Carrara Markets, Southport e la Gold Coast Esplanade.

Le location non sono decorative: il film sfrutta tunnel, autostrade, traffico urbano e litorale per costruire una fuga continua. La geografia del Queensland stabilisce il tempo e la distanza che separano Hank dal Gold Coast Children’s Hospital, dove Ellie attende il trapianto.

Trama del film The Rush – Corsa contro il tempo

Hank Malone lavora come “runner”, un corriere specializzato in consegne di valore. Sobrio da un anno, vive ancora nel rimorso per non essere riuscito a salvare la figlia Isabel. Il suo capo Iggy gli affida un incarico che sembra lineare: accompagnare Ben Bishop e una custodia contenente un fegato da trapiantare.

L’organo è compatibile con Ellie Baker, sette anni, e deve arrivare in ospedale entro le 17:45. Il fegato ha un gruppo sanguigno rarissimo e non può restare fuori dalla catena di refrigerazione. Hank e Ben partono verso la Gold Coast, ma vengono inseguiti dalle auto del cartello Zaldívar.

Damián Zaldívar non vuole rivendere l’organo: sua madre Donna ha bisogno dello stesso fegato. Per ottenerlo ha già eliminato il destinatario originario e non esita a minacciare civili e bambini. Le imboscate costringono Hank a rispolverare l’addestramento militare, mentre Ben insiste sul fatto che ogni deviazione mette a rischio Ellie.

Nel frattempo Kate Baker aspetta nell’ospedale accanto alla figlia. Hank comprende che questa consegna è anche un’occasione per affrontare il dolore per Isabel. Quando il cartello cattura Ben e prende la custodia, il corriere usa la data di nascita gridata dall’uomo come codice per localizzarlo e recuperare il fegato.

Spoiler finale

Hank riesce a raggiungere il Gold Coast Children’s Hospital con pochi minuti di margine. Il cartello ha però un’infermiera complice dentro l’edificio. Kate la affronta e, nella colluttazione, Damián spara per errore alla propria alleata, perdendo il controllo della situazione.

Hank e Kate combattono insieme contro Damián nei corridoi dell’ospedale. L’uomo del cartello viene sconfitto e il fegato arriva finalmente in sala operatoria. Ellie riceve il trapianto in tempo e sopravvive.

Ben, ferito gravemente durante la fuga, muore prima di poter vedere conclusa la missione. Hank esce dall’ospedale dopo aver salvato una bambina che gli ricorda Isabel. Il finale completa il suo percorso: non può cambiare la perdita subita, ma può scegliere di restare presente e di usare il proprio passato per proteggere qualcun altro.

Cast del film The Rush – Corsa contro il tempo