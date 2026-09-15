Neagley è una serie tv crime e action statunitense del 2026, disponibile dal 16 settembre su Prime Video. La prima stagione è composta da 8 episodi ed è il primo spin-off di Reacher, la produzione ispirata ai romanzi di Lee Child.

Protagonista assoluta è Maria Sten nel ruolo di Frances Neagley, ex membro della 110ª Unità Investigativa Speciale dell’esercito e oggi investigatrice privata a Chicago. Quando scopre che una persona molto importante del proprio passato è morta in circostanze sospette, Frances decide di scoprire la verità. Nella serie compare anche Alan Ritchson, nuovamente nel ruolo di Jack Reacher.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Neagley

Neagley è creata da Nick Santora e Nicholas Wootton, che ricoprono anche il ruolo di showrunner e produttori esecutivi.

Tra i registi degli episodi figurano Sam Hill, Gary Fleder, Phil Abraham e M.J. Bassett.

La serie è prodotta da Paramount Television Studios e Amazon MGM Studios. Tra i produttori esecutivi compaiono anche Lee Child, Don Granger, Adam Higgs e Lisa Kussner.

Maria Sten torna nel ruolo di Frances Neagley, uno dei personaggi più importanti dell’universo di Reacher. Ex militare, estremamente metodica e dotata di notevoli capacità investigative e combattive, Frances lavora ora come investigatrice privata a Chicago.

Greyston Holt interpreta il detective Hudson Riley, mentre Adeline Rudolph è Renee Birdwhistle. Completano il nucleo principale Jasper Jones, Matthew Del Negro e Damon Herriman.

Dove è stata girata?

La storia di Neagley è ambientata principalmente a Chicago, città nella quale Frances lavora come investigatrice privata.

Le riprese della serie si sono svolte però soprattutto in Canada, nell’area di Toronto, in Ontario.

La produzione ha utilizzato strade, edifici e ambienti urbani della città canadese per ricreare diversi scenari attribuiti a Chicago.

La scelta permette alla serie di mantenere l’atmosfera metropolitana e più strutturata che distingue la vita di Neagley da quella di Jack Reacher. Se quest’ultimo attraversa continuamente gli Stati Uniti senza stabilirsi definitivamente in un luogo, Frances possiede invece una base professionale dalla quale conduce le proprie indagini.

Trama della serie tv Neagley

Frances Neagley ha lasciato da tempo l’esercito.

Dopo aver fatto parte della leggendaria 110ª Unità Investigativa Speciale comandata da Jack Reacher, ha costruito una nuova carriera come investigatrice privata a Chicago.

Frances è abituata a lavorare da sola.

Possiede un’intelligenza analitica fuori dal comune, conosce perfettamente le tecniche di sorveglianza e non ha dimenticato l’addestramento militare.

La sua vita cambia quando riceve una notizia sconvolgente.

Una persona alla quale era profondamente legata è morta in quello che viene presentato come un incidente.

Neagley non crede alla ricostruzione ufficiale.

Alcuni particolari non coincidono e il comportamento di determinate persone alimenta immediatamente i suoi sospetti.

Decide così di investigare personalmente.

Il caso conduce Frances a confrontarsi con parti del proprio passato che aveva cercato di tenere separate dalla vita attuale.

L’indagine diventa progressivamente più pericolosa.

Ad affiancarla compare il detective Hudson Riley, uomo che deve comprendere rapidamente quanto Neagley sia poco incline ad accettare ordini o limitazioni.

Entrano inoltre nella vicenda Renee Birdwhistle, Keno, Pierce Woodrow e Lawrence Cole, personaggi le cui reali intenzioni non risultano immediatamente chiare.

Gli indizi conducono verso una struttura molto più organizzata di quanto Frances avesse inizialmente immaginato.

Dietro quella morte potrebbe nascondersi infatti un sistema capace di eliminare chiunque rappresenti una minaccia.

A questo punto riappare anche Jack Reacher.

Il loro incontro riporta alla luce il legame costruito durante gli anni trascorsi nella 110ª Unità Investigativa Speciale.

Ma questa volta non è Neagley ad aiutare Reacher.

È Jack a entrare nell’indagine di Frances.

Spoiler finale

La prima stagione di Neagley sarà pubblicata integralmente su Prime Video il 16 settembre 2026.

Al momento della preparazione di questo articolo gli otto episodi non sono ancora disponibili.

Non è quindi possibile raccontare correttamente l’identità del responsabile della morte sulla quale indaga Frances, né stabilire quali personaggi sopravvivano alla vicenda o quale sia il destino del rapporto tra Neagley e Hudson Riley.

Le anticipazioni ufficiali confermano soltanto che l’indagine condurrà Frances verso una minaccia molto più grande del singolo incidente dal quale prende avvio la storia.

Anche la partecipazione di Jack Reacher sarà importante, ma limitata: lo spin-off è costruito espressamente per permettere a Frances Neagley di guidare una storia autonoma.

Di conseguenza, qualsiasi ricostruzione dettagliata del finale prima del 16 settembre sarebbe soltanto un’ipotesi e non corrisponderebbe agli eventi effettivamente mostrati dalla serie.

Cast completo della serie tv Neagley

Maria Sten guida il cast riprendendo il personaggio già interpretato in Reacher. Alan Ritchson compare invece come guest star nel ruolo di Jack Reacher.